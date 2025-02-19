Ramazan öncesi fahiş fiyata geçit yok! Büyük cezalar kapıda

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte özellikle pide, hurma meşrubat gibi ürünlerde zamlanıyor. Böyle önemli günlerde fırsatçılık yapan ve fahiş fiyatlarla etiketleri değiştiren piyasa bozucularının olduğunu söyleyen Bursa Tüketici Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Ramazan ayına iki haftadan az bir zaman kaldı. Böyle önemli günlerde dahi fırsatçılık yapan, haksız kazanç peşinde koşan, fahiş fiyatlarla etiketleri değiştiren piyasa bozucularının olduğunu biliyoruz. Yetkili kurumların bu süreçte piyasa denetimi yapacağını, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlerde bulunan satıcıları cezalandıracağını biliyoruz" diye belirtti.



"PİYASANIN EN ETKİLİ DENETÇİSİ TÜKETİCİDİR"



Tüketicinin fahiş fiyat uygulayan yerlerden alışveriş yapmayıp şikayet etmeleri gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Bu nedenle tüketicilere çağrımızdır. Alışveriş yaparken fiş, fatura aldığınızı biliyoruz. Özellikle şubat ayı başında aldığınız ürün fiyatlarıyla, şubat ayı sonunda aldığınız fiyatları karşılaştırınız. Gerçek girdilerle açıklanamayan haksız ve fahiş fiyatları Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildiriniz. Ayrıca fahiş fiyat etiketleriyle ilgili illerde Ticaret Müdürlüğüne, Belediye Zabıta Müdürlüklerine ve ilgili Odalardan da denetim isteyiniz. Fahiş fiyat uygulayan işyerlerinden alışveriş yapmayınız, demek istiyoruz" şeklinde konuştu.



"FAHİŞ FİYAT KONUSUNDA TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI"



Yılmaz, "Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2025 yılı ilk toplantısında fahiş fiyat nedeniyle 126 milyon 700 bin lira cezai işlem uygulamıştır. Fahiş fiyat konusunda tüketicilerimiz son derece bilinçli davranmalı, üzerine düşen denetim sorumluluklarına devam etmelidirler. Basiretli tacirleri tenzih ederek, keyfi ve fahiş fiyat uygulayarak haksız kazanç sağlamaya çalışan satıcıların takipçisi olacağız. Dernek olarak tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizi, tüketicilerin sahipsiz olmadığını fırsatçılara göstereceğiz. Ramazanın ve pidenin tadını bozmayın ihtarında bulunmak istiyoruz. Bizden aldıklarını Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu vasıtasıyla geri alınacağının bilinmesini istiyoruz" dedi.

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