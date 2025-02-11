Türkiye’den yeni enerji hamlesi! Türkmengaz ile anlaşma tamam | 27 yıl sonra imzalar atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Türkmengaz ile ilgili paylaşımı (X)

TARİHİ BİR ADIM

Bakan Bayraktar, varılan mutabakatı sosyal medya hesabından duyurdu.

Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık." değerlendirmesini yaptı.

Bayraktar şöyle devam etti: "Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov huzurunda Antalya'da imzaladığımız doğal gaz alanında iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşmış olduk.

Anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile ülkemizin ve bölgemizin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini daha ileriye taşıyacağız."