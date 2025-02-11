Bayram ikramiyeleri ile ilgili olarak uzmanlar 3 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında tahminlerde bulunuyor (A Haber arşiv)

"YILLIK ENFLASYONA GÖRE 4 BİN 500 TL'Yİ BULABİLİR"

Faruk Erdem, eğer çalışmanın yıllık enflasyona göre yapılırsa ikramiye tutarının 4 bin 500 lira civarında olacağını belirtti. Erdem, "Bir başka hesaplama ise yıllık enflasyona göre artırılması şeklinde gerçekleşiyor. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44.38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa emeklilere bayram başına yapılacak ödeme 4 bin 331 liraya yükselecek. Burada da yukarı doğru yuvarlama yapıldığında 4.500 TL rakamı ortaya çıkıyor. Toplam ikramiye ise 9 bin liraya ulaşıyor." dedi.