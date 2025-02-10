Sanayi üretiminde güçlü yükseliş
Sanayi üretim endeksi Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 5, yıllık bazda ise yüzde 7 yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili bir açıklama yaparken; kuvvetli artışa dikkat çekti.
Sanayi üretim endeksi, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 5, yıllık bazda yüzde 7 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 7 artış kaydetti. Böylece yıllık sanayi üretimindeki artış Şubat 2024'teki yüzde 11,1'den sonra 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, aralıkta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,4 arttı.
Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 8 artış oldu.
SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 5 yükseldi. Böylelikle Mart 2023'te yüzde 6,1 olan aylık sanayi üretimi, son 21 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2024'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.
TÜİK, sanayi üretimine ilişkin bazı ayların verilerinde revizyona gitti.
Buna göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:
|Yıllar/Aylar
|Ocak
|Şubat
|Mart
|Nisan
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Eylül
|Ekim
|Kasım
|Aralık
|2021
|12,4
|9,1
|16,9
|66,8
|42,7
|23,9
|9,8
|13,1
|8,7
|8,7
|10,9
|13,1
|2022
|6
|12,3
|8,1
|9,4
|7
|8,1
|2
|0,9
|0,1
|2,3
|-1,7
|1,7
|2023
|4
|-8,8
|0,4
|-1,3
|0,2
|0,9
|8,2
|3,5
|5,1
|2,7
|2
|2,3
|2024
|1,3
|11,1
|4,3
|-1
|0,1
|-4,9
|-3,8
|-5,1
|-2,2
|-3
|1,6
|7
BAKAN ŞİMŞEK: KUVVETLİ ŞEKİLDE ARTTI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılında dış talepteki zayıf seyre ve dezenflasyonun kısa vadeli etkilerine rağmen Türkiye ekonomisinin üretmeye ve istihdam oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aralık 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verileri ile iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.
Üretim ve istihdamdaki olumlu gelişmeye dikkati çeken Şimşek, "2024 yılında dış talepteki zayıf seyre ve dezenflasyonun kısa vadeli etkilerine rağmen ekonomimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya devam etti. Sanayi üretiminde geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreğindeki daralmanın ardından son çeyrekte yüzde 3,4'lük kuvvetli bir artış gerçekleşti. Böylece sanayi üretimi yıl genelinde yüzde 0,4 arttı. 2024'te istihdam yıllık 984 bin kişi artarken işsizlik oranı 0,7 puan azalışla 2012 yılından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 8,7'ye geriledi." ifadesini kullandı.
Şimşek, Türkiye ekonomisinin, uygulanan program sayesinde elde edilen kazanımlarla bugün çok daha dayanıklı ve makro finansal istikrar açısından çok daha güçlü olduğunu kaydetti.