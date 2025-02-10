Emeklilerin zam farkı ödemeleri hesaplara yatıyor! Tarih belli oldu

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 15,75 oranında zam aldı. Enflasyon rakamlarına göre belirlenen zam oranı en düşük maaşa da yansıtıldı. Buna göre, en düşük maaş 12.500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı.