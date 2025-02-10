Emeklilerin zam farkı ödemeleri hesaplara yatıyor! Tarih belli oldu
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada 'Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz.' denildi.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 15,75 oranında zam aldı. Enflasyon rakamlarına göre belirlenen zam oranı en düşük maaşa da yansıtıldı. Buna göre, en düşük maaş 12.500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı.
11 ŞUBAT'TA HESAPLARDA OLACAK
SGK, emeklilerin zam farkı ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Emeklilerimizin 2025 Ocak ayı itibarıyla alt sınır aylığını 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükselttik. Yaklaşık 5,6 milyar TL fark ödemesi yapıyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka veya PTT şubesinden 11 Şubat tarihinde tahsil edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
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