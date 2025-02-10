İşsizlik düşmeye devam ediyor! 2024'ün son işgücü istatistikleri verisi açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre işsizlik bir önceki aya göre 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan düşerek, yüzde 8,5 oldu.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,9 iken kadınlarda %11,4 olarak tahmin edildi.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %49,5 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 718 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak %49,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,9 iken kadınlarda %32,4 olarak gerçekleşti.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %54,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 94 bin kişi azalarak 35 milyon 743 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak %54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,9 iken kadınlarda %36,6 oldu.
GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %16,3 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,1, kadınlarda ise %22,1 olarak tahmin edildi.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,9 SAAT OLDU
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 42,9 saat olarak gerçekleşti.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %28,2 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %28,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %19,5 olarak tahmin edildi.
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