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Fahiş fiyata geçit yok! 2025'in ilk toplantısında 126 milyon TL ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 08:56 Güncelleme: 10.02.2025 10:01
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Fahiş fiyata geçit yok! 2025’in ilk toplantısında 126 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2025 yılındaki ilk toplantısında yapılan denetimler sonucu 126,7 milyon TL ceza yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2025 yılının ilk toplantısında, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplam 126,7 milyon lira ceza uygulanmasına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 21 Ocak 2024 tarihinde Bolu-Kartalkaya'daki otel yangını felaketinin toplumu derinden üzdüğü belirtildi.

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Bu tür olayların hiçbir şekilde istismara açık olmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
21 Ocak 2024 tarihinde ülkemizde meydana gelen yangın faciası hepimizi derinden üzmüştür. Bu tür elim hadiseler, toplum olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken en hassas anlar olup, hiçbir şekilde istismara açık olmamalıdır. Ne var ki, böylesi acil bir sürecin ardından, özellikle e-ticaret platformları başta olmak üzere muhtelif satış kanallarında yangın güvenlik ekipmanlarına yönelik fahiş fiyat artışlarına dair şikâyetler, Bakanlığımızın dikkatine sunulmuştur.

Bu minvalde, Bakanlığımız derhal harekete geçmiş olup, ilgili elektronik pazar yerleri ve mahalli satış noktaları nezdinde geniş çaplı incelemeler başlatılmıştır. Elektronik pazar yerlerinden bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak idari bilgi ve belge talebinde bulunulmuş, sahada da ticaret il müdürlüklerimizce gerekli denetimler yapılarak sürecin takibi sağlanmıştır.

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YANGIN TÜPLERİ VE MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE 7,7 MİLYON TL CEZA UYGULANDI
Söz konusu inceleme kapsamında elde edilen bilgi belgelerin ve denetim sonuçlarının Kurul'da görüşülmesi neticesinde, yangın güvenlik ekipmanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere 7.696.810,00 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen çalışmaların Bakanlığımıza intikal etmesini müteakiben, özel öğretim kurumlarınca sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fahiş fiyat artışları, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun yetkisi dâhilinde incelemeye alınmıştır. Bu bağlamda, özel okulların etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet gibi temel hizmetlerinde fahiş fiyat artışı uygulayıp uygulamadığının tespiti amacıyla, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımız Müfettişlerince kapsamlı denetim faaliyetleri icra edilmiştir.

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ÖZEL OKULLARA, ETÜT, KİTAP, KIYAFET SEKTÖRÜ İÇİN 66,2 MİLYON TL CEZA UYGULANDI
Yapılan incelemeler neticesinde, bilhassa etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet ücretlerinde en yüksek fiyat artışlarını uygulayan özel öğretim kurumları ile ülke genelinde yaygın bir eğitim ağına sahip olan okullar, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca detaylı bir şekilde değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, haksız kazanç sağlayarak vatandaşlarımızı mağdur eden ilgili özel okul işletici firmalar hakkında 66.207.800,00 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu süreçte, eğitim hizmetlerinde adil ve şeffaf bir fiyatlandırma politikasının tesis edilmesi, velilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ve eğitim sistemimizde karşılaşılabilecek her türlü haksız uygulama ve fırsatçı yaklaşımlara karşı mücadele edebilmek için gereken tüm idari tedbirler alınmıştır.

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ZİNCİR VE YEREL MARKETLERE 52,8 MİLYON TL CEZA UYGULANDI
Öte yandan, tarifeye aykırı ekmek satışı yapan fırınlar ile fahiş fiyatla satış yapan kasaplar, perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve yerel zincir market ve diğer perakende işletmelere kadar geniş bir yelpazede Bakanlığımızca yürütülen denetimler kapsamında, Kurul tarafından mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 52.824.640,00 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Toplamda, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 2025 yılının ilk toplantısında aldığı kararlar neticesinde, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplam 126,7 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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