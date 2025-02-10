Fahiş fiyata geçit yok! 2025’in ilk toplantısında 126 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı haksız fiyat uygulamaları nedeniyle 126,7 milyon TL ceza kesti (AA)



Bu tür olayların hiçbir şekilde istismara açık olmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

21 Ocak 2024 tarihinde ülkemizde meydana gelen yangın faciası hepimizi derinden üzmüştür. Bu tür elim hadiseler, toplum olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken en hassas anlar olup, hiçbir şekilde istismara açık olmamalıdır. Ne var ki, böylesi acil bir sürecin ardından, özellikle e-ticaret platformları başta olmak üzere muhtelif satış kanallarında yangın güvenlik ekipmanlarına yönelik fahiş fiyat artışlarına dair şikâyetler, Bakanlığımızın dikkatine sunulmuştur.

Bu minvalde, Bakanlığımız derhal harekete geçmiş olup, ilgili elektronik pazar yerleri ve mahalli satış noktaları nezdinde geniş çaplı incelemeler başlatılmıştır. Elektronik pazar yerlerinden bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak idari bilgi ve belge talebinde bulunulmuş, sahada da ticaret il müdürlüklerimizce gerekli denetimler yapılarak sürecin takibi sağlanmıştır.