Aya sert iniş için tarih verildi! Uzay Vatan’da yeni sayfa açılıyor





ROVER İÇİN ÇALIŞMA



AYAP'ın ikinci aşamasında milli fırlatma aracıyla uzaya çıkılması, AYAP-2 uzay aracının yerli motorlarla Ay yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştirmesi ve burada bilimsel araştırmalar yapması planlanıyor. AYAP-1 kapsamında sert iniş yapması planlanarak geliştirilmekte olan uzay aracının bir yandan da ikinci faz dikkate alınarak bir iniş aracı (lander) şeklinde de olmasına yönelik kavramsal tasarım çalışmaları yürütülmeye başlandı. Ayrıca ikinci faz içinde olması planlanan gezen araç (rover) misyonu kapsamında öğrenci takımları başta olmak üzere çeşitli ön çalışmalar yürütülüyor.





2027 YILINDA UZDES KURULACAK



Derin uzay çalışmalarındaki itki sistemlerinde kullanılmak üzere füzyon teknolojisinin geliştirilmesi amacıyla kurulacak olan Uzay Destek Sistemleri Merkezi (UZDES) ise 2027 yılında tamamlanacak.

Merkez kapsamında fırlatma araçları ve uzay araçları itki teknolojilerinde temiz ve yüksek performanslı enerji elde edilmesi, bu kazanımla derin uzay uygulamalarında rol üstlenmek ve yan çıktı olarak yurt içi enerji sektöründe temiz elektrik üretmek sağlanacak. Merkezde ilk olarak "Laboratuvar test altyapısı ve füzyon reaksiyon tespiti" yapılacak.

Yenilenebilir itki enerji sistemlerinin ana kaynağı olan füzyon reaktörlerinin yapılması için Türkiye'de bulunan Bor-11, hidrojen ile plazma haline getirilip düşük ısılar altında reaksiyon yaratılacak. Bunun sağlanabilmesi için yüksek enerji sistemleri ve reaksiyon sonucuna bağlı olarak itki sistemleri tasarlanacak.