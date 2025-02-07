Merkez Bankası’ndan yılın ilk enflasyon tahmini! İşte 3 yıllık enflasyon beklentisi

Dünya genelinde merkez bankalarının parasal sıkılığı azalttığına vurgu yapıldı (A Haber arşiv)

"PARASAL SIKILIKLAR AZALTILIYOR"

Merkez bankaları enflasyon eğilimini dikkate alarak parasal sıkılığı azaltıyor. Piyasa fiyatlamaları hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 2025'te faizlerin daha yavaş indirileceğine işaret ediyor. Üretim göstergeleri iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret ediyor.

Korumacı eğilimlerin artması ve jeopolitik riskler büyüme üzerinde aşağı yönlü, enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri artırıyor. Talep koşulları enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde.

"CARİ AÇIKTA SINIRLI ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Sıkı para politikamız sonucunda iç talepteki dengesi seyir sürecek. Çıktı açığı önümüzdeki dönemde negatif seyretmeye devam edecek. Cari işlemler dengesindeki olumlu seyir devam ediyor. Önümüzdeki dönemde cari açıkta bir artış bekliyoruz, ancak söz konusu artış sıkı parasal duruşumuzun etkisiyle sınırlı olacaktır.

"HİZMET ENFLASYONU GÜÇ KAYBEDİYOR"

Son rapor döneminden bu yana enflasyon gelişmeleri öngörülerimizle uyumlu oldu. Tüm göstergeler ana eğilimde kademeli bir yavaşlamaya işaret ediyor. Ana eğilim Ocak ayında ise öngörülerimizle uyumlu geldi. Ocak ayında zamana bağlı fiyatlama yapılan kalemlerdeki enflasyon öne çıktı. Enflasyonun ana eğiliminin ilk çeyrekteki artış sonrası ikinci çeyrekte tekrar yavaşlayacağını öngörüyoruz. Hizmet enflasyonu kademeli olarak güç kaybediyor. Kira enflasyonu yavaşlıyor. Üretici enflasyonundaki zayıflama temel mallarda enflasyonu olumlu etkiliyor. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğiliminde.