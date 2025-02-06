Borsa günü yükselişle kapattı! En çok kazandıran madencilik endeksi oldu

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 122,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 93,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 1,25 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,62 ile madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,54 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanında atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.