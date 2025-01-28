Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 10.031,57 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran banka, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,45 ile sigorta oldu.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,72 puan ve yüzde 0,34 artışla 10.031,57 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran banka, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,45 ile sigorta oldu.
Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kaybederek 9.997,85 puandan tamamladı.
Küresel piyasalarda, Çin merkezli DeepSeek'in rakiplerine göre daha düşük maliyetle ve kısa sürede geliştirdiği yapay zeka modelini piyasaya sürmesi sonrası ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.
Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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