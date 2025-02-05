Yeşil GYO’dan KAP’a önemli bir açıklama: Innovia 4 projesinde son durum

11 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt bölge imar planlarını iptal ederek bölgede yapılan tüm inşaat faaliyetlerini durdurmuş ve bölgedeki tüm inşaatları mühürlemiştir. Bu sorun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile 15 Haziran 2014 tarihinde çözüme kavuşturulmuş ve inşaat mühürleri kaldırılmıştır.

Ancak 30 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin 2016/769 sayılı kararıyla imar planları tekrar iptal edilerek inşaat ruhsatları geçersiz hale gelmiştir.

Her iki durumda da Yeşil GYO bu davalarda taraf değildir. İmar planları Esenyurt Belediyesi tarafından yapılmış olup, muhatap da Esenyurt Belediyesi'dir. Ancak sonuç olarak mağdur olan taraf Yeşil GYO ve yatırımcıları olmuştur. Bu süreçte Yeşil GYO, paralarını iade isteyen 640 daire sahibinden dairelerini geri alarak bedellerini faiziyle iade etmiş ve etmeye devam etmektedir.

INNOVİA 4 PROJESİ YENİDEN HAYATA GEÇİYOR

Yeşil GYO, tüm bu hukuki engellere rağmen projeyi tamamlamak adına büyük bir mücadele vermektedir. Son iptal edilen imar planları, Esenyurt Belediyesi tarafından yeniden hazırlanmış ve 31 Ağustos 2022 tarihli 5029 sayılı onayla 17 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Şirket, ruhsat yenileme başvurusunu tamamlayarak 30 Aralık 2022 tarihinde Innovia 4'te inşaat ruhsatlarını yenilemeyi başarmıştır.

ARSA SAHİPLERİ ENGEL TEŞKİL EDİYOR

Innovia 4 projesinin tamamlanabilmesi için kat irtifakı kurulumu gerekmektedir. Bu kapsamda, Esenyurt Belediyesi ve Yeşil GYO kontrolünde resmi onaylı proje üzerine arsa maliklerinin imzaları alınmış ve 1 Kasım 2023 tarihinde tapu dairesine 63.233 sayılı başvuruda bulunulmuştur. 245 arsa sahibinin muvafakati alınmasına rağmen, S.S. Bakırköy Yeni Çağdaş Kooperatifi (Mustafa Seven) ve Olgun Gürsoy (0,25 metrekarelik arsa sahibi) muvafakat vermemekte ve kabul edilemez taleplerde bulunmaktadır. Bu nedenle inşaatlar yeniden başlayamamıştır.

Şirket, bu kişilere noter kanalıyla ihtarname göndererek imzalarını tamamlamalarını veya vekâletname düzenlemelerini talep etmiş ve zararların tazmini için yasal yollara başvuracağını bildirmiştir. Uzlaşma süreci hâlen devam etmektedir.

MALİ DURUM VE YATIRIMCILARA MESAJ

Kat irtifakının tamamlanmasının ardından %65 seviyesinde bitmiş olan Innovia 4 projesine devam edilecek ve 2.360 bağımsız bölüm şirket tarafından satılabilir hâle gelecektir. Bu satışlardan elde edilecek gelir, inşaatları tamamlamak için fazlasıyla yeterli olacaktır.

Yaşanan uzun süreç, Yeşil GYO'nun itibarını olumsuz etkilemiş ve mağduriyet yaratmıştır. Daire alan müşteriler Yeşil GYO'yu suçlamış, hatta şirket aleyhine toplu şekilde suç duyurularında bulunulmuştur. Ancak Bağımsız MASAK Müfettişleri tarafından 26 ay boyunca yapılan detaylı incelemeler sonucunda şirketin mali ve inşaat harcamalarında herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı ortaya konulmuş ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı suçlamalarla ilgili takipsizlik kararı vermiştir.

Yeşil GYO'nun mali bilançosunda aset varlıklarının 13,2 milyar TL, özkaynaklarının ise 16 milyar TL olduğu görülmektedir. Satış yapamaması ve daire bedellerini iade etmek zorunda kalması nedeniyle kaynak sıkıntısı yaşayan şirket, Yeşil Grubu'na ait diğer şirketlerden borç alarak süreci yönetmektedir.

Yeşil GYO, 2023 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'na sermaye artışı başvurusunda bulunmuş, fakat SPK önce tahsisli yapılmasını talep ederek başvuruyu yeniletmiştir. Tahsisli onayı Temmuz 2024 tarihinde tamamlandıktan sonra ise enflasyon muhasebesine göre oluşan yedek sermayenin bedelsiz verilebilmesi için yapılan başvurunun sonuçlanması beklenmektedir.

Yukarıda bahsi geçen konular şirketin hisse bedelini de olumsuz etkilemektedir ve defter değeri hisse başına 51,65 TL olmasına rağmen şirket hisseleri 9,00 TL'nin altında işlem görmektedir.

İlandır.