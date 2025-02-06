Dünya devi bankadan flaş Bitcoin tahmini

Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte Bitcoin 100 bin dolar barajını aşmıştı (Reuters)

3 YILLIK TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Standard Chartered tarafından açıklanan tahminlere göre, Bitcoin iki ay içinde 130 bin dolara çıkacak. Banka, 3 yıllık öngörüsünü de açıklayarak Bitcoin'in 2025'te 200 bin dolara, 2026'da 300 bin dolara, 2027'de ise 400 bin dolar seviyesine ulaşacağını ifade etti. Bankaya göre Bitcoin 2028 yılında 500 bin dolar seviyesine kadar yükselecek.