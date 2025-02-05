Otomotiv sektörü gaza bastı! 2025’e rekorla başladı

Sektörün en büyüğü olan tedarik endüstrisinde en çok ihracat yapılan ülke Almanya oldu (A Haber arşiv)



TEDARİK ENDÜSTRİSİ İHRACATI YÜZDE 8 ARTTI

Sektörde en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi ihracatı ocakta bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 1 milyar 257 milyon dolar oldu. Binek Otomobil ihracatı yüzde 23 artarak 951 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 12 azalarak 444 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 22 artarak 196 milyon dolar oldu. Çekiciler ihracatı ise yüzde 39 azaldı.



Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracatta yüzde 2,5 artış görülürken, önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 26, ABD'ye yüzde 23, Romanya'ya yüzde 50, İspanya'ya yüzde 42 artış yaşandı. Buna karşılık Hollanda'ya yüzde 12, Rusya'ya yüzde 55 ihracat düşüşü oldu.



Binek otomobillerde önemli pazarlardan olan Birleşik Krallık'a yüzde 38, Fransa'ya yüzde 42, İspanya'ya yüzde 81, Slovenya'ya yüzde 126, Belçika'ya yüzde 107 ihracat artışı görülürken, Almanya'ya ise yüzde 26 ve Hollanda'ya yüzde 63 düşüş kaydedildi.



Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a yüzde 41, önemli pazarlardan Slovenya'ya yüzde 26, İtalya'ya yüzde 36, Fransa'ya yüzde 47, Belçika'ya yüzde 43 düşüş yaşanırken, Almanya'ya ihracat yüzde 413, İspanya'ya ise yüzde 517 arttı.



Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülkeler olan Fransa'ya yüzde 144, Sırbistan'a yüzde 709, Almanya'ya yüzde 49 ve Polonya'ya yüzde 119 ihracat artışı yaşandı.