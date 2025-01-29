Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,46 puan ve yüzde 0,18 artışla 10.140,22 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,36 ile madencilik olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,22 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.