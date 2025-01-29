Türkiye’nin rüzgarı için kıyasıya yarışma! 1200 megavatlık kapasiteye 18 kat talep geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)



ELEKTRİK İHTİYACI RÜZGAR VE GÜNEŞTEN KARŞILANIYOR



Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada yarışmaların Türkiye'nin enerji sektörüne, Türkiye'nin ekonomisine ve büyümesine olan güveni göstermesi açısından fevkalade önemli olduğunu ifade ederek, artan enerji talebini karşılama noktasında yenilenebilir enerjinin önemine değindi.

Bayraktar, Türkiye'deki tüm hane halkının elektrik ihtiyacının rüzgar ve güneş santrallerinden karşılandığını ifade ederek bu santrallerde kullanılan ekipmanların da yerlileştirilmesine büyük önem verdiklerini anlattı. Bayraktar, "Rüzgâr ve güneşte bugün 33 bin megavat olan kurulu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.