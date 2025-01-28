Türkiye ile Suriye ticarette yeni yıla hızlı girdi: Milyon dolarlarca arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (AA)

"BAZI GÜMRÜK VERGİLERİNDE ARTIŞ, BAZILARINDA İNDİRİM OLDU"

İç savaş döneminde Suriye'nin ihtiyaçları nedeniyle gıda, inşaat malzemeleri ve diğer unsurlarda ciddi gümrük oranları olmadığını belirten Bolat, yeni yönetimin idareyi ele aldıktan sonra kamu harcamaları için gelir toplamak düşüncesiyle 11 Ocak'ta 6 bin 302 gümrük tarifesinde değişikliğe gittiğini söyledi.

Bolat, bu çerçevede Suriye'nin, Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak sınırlarındaki gümrük kapıları da dahil olmak üzere yeni ve ortak bir gümrük vergisi rejimine geçtiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun neticesinde Suriye'nin kuzeyine yapılan ihracatta bazı kalemlerde gümrük vergilerinde artış, bazılarında indirim oldu. Artışlar olunca Suriye'deki yeni yönetimin sadece Türkiye'den giden ürünlere gümrük vergilerini çok büyük oranlarda artırdığı ve Arap ülkeleri için artırmadığı gibi maalesef yanlış, maksatlı, bilgi kirliliği yapan haberler olduğunu gözlemledik."

Bu gelişmenin ardından Suriyeli yetkililerle temasa geçtiklerini anlatan Bolat, yeni yönetimin, bu kararı kamu harcamalarını karşılayabilmek için aldığını ve sadece Türkiye'ye yönelik bir uygulama olmadığını ilettiğini aktardı.

Bolat, Suriye'nin, Türkiye'ye destekleri için şükranlarını ifade ettiğini de bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim kendilerine teklif ettiğimiz unsurları da kabul ettiler. 2007'de imzalanan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması vardı. İç savaş çıkınca bu anlaşma iki tarafça da askıya alındı. Biz, 'En geniş anlamda yeniden canlandıralım, bir araya gelelim ve ürün bazında gerekli çalışmaları yapalım' teklifinde bulunduk ve bu konuda olumlu düşündüklerini söylediler. Yani bir mutabakatımız var. İkincisi, temel ihtiyaç ürünlerinde gümrük vergisi artışlarının Suriye içinde de yüksek enflasyon doğuracağı ikazında bulunarak bunlarda indirime gitmelerinin faydalı olacağını, enflasyona engel olacağını ifade ettik. Bize bakan yardımcımız başkanlığındaki teknik ekibin ziyaretinden bir gün sonra 269 üründe bunların arasında süt, yumurta, un, demir çelik ile plastik ürünler gibi inşaat sektöründe ve gıda sektöründe ihtiyaç duydukları temel ürünlerde çok ciddi gümrük vergisi indirimleri yapmaya karar verdiklerini resmen bildirdiler."