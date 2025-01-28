Küresel piyasalarda DeepSeek rüzgarı! Tepetaklak oldu

ABD Başkanı Trump ise DeepSeek'in piyasaya girmesini ABD endüstrisi için ʺUyandırma çağrısıʺ olarak nitelendirdi (AA)



Söz konusu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,56 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi ise yüzde 0,6 yükselişle 107,9 seviyesinden güne başladı.



Altının ons fiyatı dün yüzde 1,1 azalışla 2 bin 742 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 744 dolardan işlem görüyor.



Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,8 değer kaybıyla 76,1 dolardan günü tamamlamasının ardından yeni güne yüzde 0,6 yükselişle 76,6 dolardan başladı.



Bu gelişmelerle New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 1,46, ve Nasdaq endeksi yüzde 3,07 düşerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,65 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık seyirle başladı.



Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç negatif bir seyir öne çıkarken, teknoloji hisselerinde artan satış baskısı Avrupa endekslerinde de etkili oldu. Çin merkezli start-up şirketi DeepSeek'in rakiplerine göre çok daha düşük maliyetli ve az çip kullanılarak kısa sürede geliştirdiği yapay zeka modelinin uygulama mağazalarında en fazla indirilen uygulama olması sonrası Avrupa'daki teknoloji ve çip şirketlerinin hisseleri de darbe aldı. Avrupa'da, Hollandalı yarı iletken üreticisi ASML'nin hisseleri yüzde 8'in üstünde değer kaybetti.



Öte yandan, Başkan Trump'ın Grönlanda yönelik söylemleri sonrası yetkililerin açıklamaları da yakından takip edilirken, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Trump'ın "Grönland'ı satın alma" söylemlerine karşılık, bu konuda müzakere etmeyeceklerini söyledi.



Analistler, Avro Bölgesinde veri gündeminin sakin olduğu kaydederek, perşembe günü Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.



Bu gelişmelerle, dün günü Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,03 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,02 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni de güne karışık bir seyirle başladı.



Asya tarafında Japonya'da negatif Hong Kong'da pozitif bir seyir izlenirken, Çin ve Güney Kore'de tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor.