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Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası 2025 Ocak ayı toplantısı hangi tarihte?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı için geri sayım sürerken, yatırımcılar altın ve döviz piyasalarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Ocak ayına ilişkin faiz kararı için gözler Fed’in açıklayacağı takvimde. Piyasalara yön verecek bu kritik kararın tarihi netleşti. İşte Fed faiz kararına dair detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.01.2025 11:15
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Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası 2025 Ocak ayı toplantısı hangi tarihte?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Ocak ayına ilişkin faiz kararı, finans piyasalarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Son günlerde kripto para piyasalarında ve altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareket, bu kararın etkilerini daha da önemli hale getirdi. Piyasa aktörleri ve yatırımcılar, faiz kararının altın, döviz ve kripto paralarda nasıl bir etki yaratacağını büyük bir dikkatle izliyor. İşte Fed faiz kararına dair tüm detaylar...

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Fed Ocak Ayı Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

Fed, Ocak ayı toplantısını 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirecek. Toplantının ardından faiz kararı, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü kamuoyuyla paylaşılacak. Kararın, piyasalarda dalgalanmalar yaratması bekleniyor. Özellikle altın ve döviz fiyatlarında Fed'in açıklamalarına bağlı olarak ciddi hareketlilik yaşanabilir.

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Aralık Ayı Faiz Kararında Neler Olmuştu?

Fed, geçtiğimiz Aralık ayında politika faizinde 25 baz puanlık bir indirime gitmiş ve gösterge faiz oranını yüzde 4,50 olarak belirlemişti. Aynı şekilde minimum faiz oranı yüzde 4,25'e çekilmiş, iskonto faiz oranı ise 25 baz puanlık bir düşüşle yüzde 4,50'ye indirilmişti. Bu karar, 1'e karşı 11 oyla alınmış ve ekonomik toparlanmayı destekleme amacı taşıdığı belirtilmişti.

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Altın ve Kripto Para Piyasaları İçin Kritik Bekleyiş

Fed'in faiz kararı, yalnızca geleneksel finans piyasalarını değil, aynı zamanda kripto para piyasalarını da doğrudan etkiliyor. Faiz indirimi ya da artırımı gibi kararlar, risk iştahını ve yatırım tercihlerindeki değişiklikleri tetikleyebiliyor. Özellikle altın fiyatlarının bu karardan nasıl etkileneceği ise büyük bir merak konusu.

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Piyasalar Neye Odaklanacak?

Piyasalar, faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı'nın toplantı sonrası yapacağı açıklamalara da odaklanacak. Enflasyonla mücadele, ekonomik büyüme hedefleri ve geleceğe yönelik faiz politikaları, yatırımcılar için belirleyici unsurlar olacak.

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