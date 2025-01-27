Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası 2025 Ocak ayı toplantısı hangi tarihte?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Ocak ayına ilişkin faiz kararı, finans piyasalarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Son günlerde kripto para piyasalarında ve altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareket, bu kararın etkilerini daha da önemli hale getirdi. Piyasa aktörleri ve yatırımcılar, faiz kararının altın, döviz ve kripto paralarda nasıl bir etki yaratacağını büyük bir dikkatle izliyor. İşte Fed faiz kararına dair tüm detaylar...