Avrupa’da faiz indirimi sürecek mi? Uzmanlardan flaş tahmin

ECB Başkanı Christine Lagarde (Reuters)



Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas Van Geffen, "ECB'nin ocak ayında politika faizini 25 baz puan daha düşürmesini bekliyoruz ve bu durum piyasayı şaşırtmamalı. Mevcut piyasa fiyatlandırmaları ECB'nin ocak ayı toplantısında faiz oranlarını düşürme olasılığının yaklaşık yüzde 97 olduğunu gösteriyor." diye konuştu.



Trump'ın göreve başladığını ve çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attığını vurgulayan Geffen "Ancak Trump henüz tarifeler konusunda herhangi bir adım atmadı. Bu nedenle ECB'nin politika yapıcılarının görünüm hakkındaki fikirlerini değiştirmediğini düşünmüyorum." dedi.



Geffen, ancak Trump'ın henüz herhangi bir tarife uygulamamış olsa da belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini söyledi.



Öte yandan, bunun Avro Bölgesinin büyümesi ve enflasyonu açısından ne anlama geldiğinin de hala belirsiz olduğunu bildiren Geffen, "Bu yüzden ECB'nin de temkinli kalmasını bekliyorum. Bu ECB Başkanı Christine Lagarde'ın muhtemelen önümüzdeki toplantılar için fazla sözlü yönlendirme yapmayacağı anlamına geliyor, böylece ECB önümüzdeki aylardaki gelişmelere yanıt vermek için esnek kalacak." ifadelerini kullandı.



ECB'nin ocak, mart ve nisan ayı toplantılarında politika faizlerinden 25 baz puanlık indirime gidebileceği öngörüsünde bulunan Geffen ancak tarifelere yönelik belirsizlikler ve potansiyel tarife açıklamalarının ECB'nin bundan sonraki hamleleri için belirleyici olabileceğini aktardı.