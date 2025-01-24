Zam farkları ve ek ödemeler bugün hesaplarda! Bakan Işıkhan duyurdu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli sandığı kapsamında maaş alanların zam farkları ile harp ve vazife malullüğü maaşı alanların ek ödemelerinin bugün hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
FARKLAR VE EK ÖDEMELER BUGÜN HESAPLARDA
Emekli sandığı kapsamında maaş alan 2 milyon 486 bin 780 kişiye toplam 8 milyar 125 milyon TL zam farkları bugün ödenecek. Aynı zamanda, harp ve vazife malullüğü maaşı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye de 1 milyar 339 milyon TL ek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak.
Ödemeler banka ve PTT şubelerinden temin edilebilecek.