Zam farkları ve ek ödemeler bugün hesaplarda! Bakan Işıkhan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

FARKLAR VE EK ÖDEMELER BUGÜN HESAPLARDA

Emekli sandığı kapsamında maaş alan 2 milyon 486 bin 780 kişiye toplam 8 milyar 125 milyon TL zam farkları bugün ödenecek. Aynı zamanda, harp ve vazife malullüğü maaşı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye de 1 milyar 339 milyon TL ek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak.

Ödemeler banka ve PTT şubelerinden temin edilebilecek.