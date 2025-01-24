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TCMB'den FAST düzenlemesi: Ödemelere erteleme talimatı devreye girdi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.01.2025 09:16 Güncelleme: 24.01.2025 09:18
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TCMB’den FAST düzenlemesi: Ödemelere erteleme talimatı devreye girdi

Merkez Bankası tarafından FAST Ödeme İste Katman Servisi'ne yeni özellik eklendiği duyuruldu. Buna göre ödeme öncesinde borçludan ödeme talep etmesi durumunda borçlu tarafın talebe onay vermesi ile FAST Ödeme İste Katman Servisi'nin yeni özelliği devreye alındığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından FAST Ödeme İste Katman Servisi'nin yeni özelliğine ilişkin yapılan duyuruda ödeme öncesinde alacaklının borçludan ödeme talep etmesi, borçlunun ise bu talebe yanıt vermesi esasına dayanan FAST Ödeme İste Katman Servisi'nin yeni özelliklerinin devreye alındığı bildirildi.

Bireysel kullanıcıların 2024'ten bu yana kullandığı servisin, eklenen yeni özellikler sayesinde kurumsal kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek şekilde güncellendiği belirtilen duyuruda, "Böylece söz konusu katman servis, hem işletmeler arası ödemelerde kullanılabilecek hem de işletmelerin bireysel kullanıcılarla yaptıkları işlemlerde ödeme iste talebini başlatabilmesini sağlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından FAST Ödeme İste Katman Servisi yeni özelliği 18 Ocak 2025 itibarıyla başlıyor (AA) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından FAST Ödeme İste Katman Servisi yeni özelliği 18 Ocak 2025 itibarıyla başlıyor (AA)

18 OCAK'TA BAŞLIYOR

Duyuruda, ayrıca katman servisinin, tüm ödeme türlerinde "kısmi ödeme" ve "erken ödeme", kurumsal kullanıcıların başlattığı ödeme türlerinde ise "ödeme erteleme" fonksiyonlarının devreye alındığı, yeni özelliklerin 18 Ocak 2025'ten itibaren kullanılabildiği kaydedildi.

TCMB tarafından FAST Ödeme İste Katman Servisi'ne yeni özellik eklendiği duyuruldu.(Arşiv)TCMB tarafından FAST Ödeme İste Katman Servisi'ne yeni özellik eklendiği duyuruldu.(Arşiv)

FAST ÜZERİNDEN OTOMATİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

FAST Ödeme İste Katman Servisi'nin, çeşitlenen fonksiyonları ve kullanım alanlarıyla kullanıcılara yeni kolaylıklar getirirken, ödemeler ekosisteminde birçok noktada katma değer oluşturacağına işaret edilen duyuruda, "7/24 anlık ve güvenli para transferi imkanı sunan FAST sisteminde, bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarından oluşan katılımcıların sayısı 2024 yılında 42'ye çıkmıştır." bilgisi verildi.

Duyuruda, ödemeler ekosisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nakit ve kartlara alternatif ödeme yöntemi olarak kullanılan FAST sisteminin üretime alındığı ilk günden bu yana artan işlem hacminin, Aralık 2024'te günde ortalama 13,8 milyon lira olarak izlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"FAST sistemi, katmanlı servisler ile kullanıcıların ödemelerini kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde yapmalarını sağlamaktadır. Katman servislerin birlikte çalıştığı yenilikçi teknolojiler ise ödemeler alanında rekabeti ve inovasyonu teşvik ederek yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını amaçlamaktadır."

Öte yandan, Ödeme İste Katman Servisi'nin yeni özelliklerine dair örnek bir işleme göre, bir şirket, müşterilerinin veya abonelerinin faturalarını "Ödeme İste" talebiyle gönderebilecek. Müşteriler, mobil uygulamaları üzerinden gelen bildirimle fatura ödemesine ilişkin bilgileri kontrol edecek ve "Ödeme İste" talebini yanıtlayabilecek. Böylece ödeme işlemi belirlenen tarihte FAST üzerinden otomatik gerçekleşecek.

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TCMB’den FAST düzenlemesi: Ödemelere erteleme talimatı devreye girdi TCMB’den FAST düzenlemesi: Ödemelere erteleme talimatı devreye girdi TCMB’den FAST düzenlemesi: Ödemelere erteleme talimatı devreye girdi
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