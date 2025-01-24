Hükümetten çalışan annelere büyük destek! 19 bin lira bakıcı yardımı geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II) ile annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini ifade etti. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara, İzmir, İstanbul illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek sağlanacağını belirtti.

Proje kapsamında tam zamanlı çalışan annelere 510 euro (18 bin 926 lira), bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 euro (20 bin 779 lira), yarı zamanlı çalışan annelere 255 euro (9 bin 462 lira), bekar ve özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere de 305 euro (11 bin 317 lira) verilecek. Proje kapsamında, eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden anneler (çalışan anne desteği) ve 0-36 aylık çocuk bakımı alanında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sertifikası almış kadınlar (Bakıcı Eğitim Teşviki) bu destekten yararlanabiliyor.

Çocuk bakımı alanında eğitimli olduğunu diploma veya sertifikayla belgeleyen bakıcı istihdam edenlere teşvik veriliyor.

Destek için başvurular, 'www. sgk. gov.tr' adresinden yapılıyor.