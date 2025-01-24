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Rüzgar enerjisine dayalı YEKA yarışmaları 28 Ocak'ta yapılacak

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.01.2025 10:06
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Rüzgar enerjisine dayalı YEKA yarışmaları 28 Ocak’ta yapılacak

Rüzgar enerjisine dayalı 5 bölgeden oluşan toplam 1200 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 2024 (YEKA RES 2024) yarışmaları 28 Ocak'ta yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sayfasında yayımlanan duyuruya göre, YEKA RES-2024 yarışmaları belirtilen tarihte saat 10.00'dan itibaren "R24-Edirne RES", "R24-Balkaya RES", "R24-Sergen RES", "R24-Yellice RES" ve "R24-Gürün RES" sıralamasıyla gerçekleştirilecek.

Yarışmalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı E Blok Konferans Salonunda yapılacak.

Başvuru sahiplerinin yetkili temsilcilerinin imza sirküleri, yetki belgesi ya da vekaletnameleri ve şirket kaşeleriyle katılım sağlaması gerekiyor.

R24-Edirne RES için 14 başvuru, R24-Balkaya RES için 16 başvuru, R24-Sergen RES için 21 başvuru, R24-Yellice RES için 23 başvuru ve R24- Gürün için de 26 başvuru geldi.

Böylelikle, rüzgar enerjisine dayalı 5 bölgeden oluşan toplam 1200 megavatlık YEKA RES 2024 yarışmalarına 40 şirketten 100 başvuru yapıldı.

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Rüzgar enerjisine dayalı YEKA yarışmaları 28 Ocak’ta yapılacak Rüzgar enerjisine dayalı YEKA yarışmaları 28 Ocak’ta yapılacak Rüzgar enerjisine dayalı YEKA yarışmaları 28 Ocak’ta yapılacak
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