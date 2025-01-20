Reklam Kurulu'ndan aldatıcı reklamlara 29 milyonluk ceza
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Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun bu ay gerçekleştirilen toplantısında mevzuata aykırılık tespit edilen 189 dosya hakkında durdurma cezaları ile birlikte toplam 29,1 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun bu ay gerçekleştirilen toplantısında mevzuata aykırılık tespit edilen 189 dosya hakkında durdurma cezaları ile birlikte toplam 29,1 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.
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