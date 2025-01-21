Irak ile hedef 30 milyar dolar!

Irak’la hedef 30 milyar dolar (AA)

KALKINMA YOLU PROJESİ SIÇRAMA YARATACAK

Irak'la gündemde, Asya ile Avrupa arasında bağlantısallık bağlamında Irak üzerinden bir güzergâh sunan Kalkınma Yolu Projesi, önemli bir yer tutuyor. Temelleri 2000'li yılların başında atılan bu proje, Irak'ın denize açıldığı tek şehri olan Basra'da inşası devam eden Al-Fav Limanı'nın, yaklaşık bin 200 km uzunluğundaki çift yönlü otoban ve demiryolu ile bağlanmasını ve Körfez ülkeleri ile Asya'dan gelen malların Avrupa'ya taşınmasını öngörüyor. Projenin doğal ortağı konumunda olan Türkiye, gerek Irak'ın ve bölge ülkelerinin kalkınmasına, gerek bölgesel istikrar ve güvenlik ortamına olumlu katkıda bulunacak. Proje için Türkiye- Irak-Katar-BAE arasında dörtlü düzeyde mutabakat zabıtlarıyla da bu yöndeki ortak irade teyit edildi.