Bakan Bayraktar Turkuvaz Dijital ortak yayınında! Enerjide 5 yıllık yol haritası, vatandaşa 2025 müjdesi... Berat Albayrak vurgusu

Bakan Bayraktar, A Haber, Sabah ve Takvim'in ortak yayınında soruları yanıtladı (A Haber arşiv)

TÜRK MÜHENDİSLERE TERSİNE BEYİN GÖÇÜ

Yurt dışında yaşayan Türk mühendisleri tersine beyin göçüyle ülkemize kazandırıp sondaj ve arama çalışma faaliyetlerinde çalışmalarını sağladınız. Bu süreç hakkında biraz bilgi verir misiniz?

Bence bu röportajın en önemli, kıymetli kısımlarından bir tanesi belki de bu çünkü çok da konuşmadığımız bir konu. Herkes ne kadar varil petrol üretiyoruz, bunun ekonomik değeri ne veya Karadeniz'deki gazla ilgili ama işin insani boyutunda farklı hikayeler var. Dolayısıyla biz nükleerde de bir ekosistem oluşturuyoruz. Benim de kendi kişisel hikayemde olan bir hadise. Onu da paylaşmak isterim bu vesileyle. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdim. 20 yaşında Türkiye'nin en geç mühendislerinden biri oldum ve iş arama sürecine girdim. Sonra yaklaşık bir yıllık bir inşaat sektöründe çalıştım proje mühendisi olarak. Sonra da kısa dönem olarak Malatya'da askerliğimi yaptım. İş arama süreci o dönemde devam etti. O tarihlerde Türkiye'de yine nükleer santral projesi yapılıyor. Önümüzde Kanadalı şirketler var, başka şirketler var. Kanadalı bir şirketin Türkiye'de bir ofisi açılıyor. Ben de o zaman nükleer enerji heyecan verici bir proje oraya başvurumu yaptım. Fakat sonra farklı bir alanda iş buldum ve o firmada çalışmadım o dönem. Ama kendi kendime zaman zaman şunu söylemişimdir. İyiki o iş olmamış çünkü Türkiye'de nükleer santral yok. Nükleer işe giriyorsunuz düşünün 15 sene meslek hayatınız geçiyor. Geçmişte okuldan mezun olduktan emekli olana kadar hayatında nükleer santral görmemiş nükleer fizikçi var. Böyle bir kariyer düşünün. Sizin hayatınız boyunca hiç röportaj yapmamanız hiç haber yazmamanız gibi bir şey. Dolayısıyla böyle bir süreç vardı. Şimdi ama nükleerde yüzlerce mühendisimizi biz Rusya'ya gönderdik. Şuanda Çin'de dünyanın farklı yerlerinde eğitim alan ve gelip Akkuyu'da çalışmaya başlamış insanlarımız var. Yurt dışında çalışan fizikçilerimiz nükleercilerimiz gelip şuanda Türkiye'de çalışmayı düşünüyor. Dolayısıyla bu tersine beyin göçü ancak burada proje olduğu zaman anlamlı hale gelebiliyor. Daha çok insan kaynağına ihtiyacımız var. Onların yetkinliğini artırmamız gerekiyor. Gençlerimizde bu anlamda çok ciddi bir ışık var. Çok büyük bir heyecan var. Gençlerin üniversiteden çıkarken en büyük endişeleri iyi iş bulabilecek miyim. Dolayısıyla bu alan büyük bir alan olarak göze çarpıyor. Keza petrol aramalarında da tersine beyin göçü artı Türkiye'deki insanların da bir anlamda meslek sahibi olduğunu görüyoruz. Ama burada sadece mühendislerimizi düşünmeyelim. Teknisyenler var. Şırnak Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip yeri. Oradaki gençler sondaj faaliyetlerinde çalışmaya başlıyorlar. Sondör oluyorlar ve oradan evlerine ekmek götürüyorlar. Bunlar bizim için açıkçası bu projelerin evet ekonomik değeri, Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltması hepsi çok önemli ama insanımızın istihdamı, gençlerin kazanılması, gençlere bir umut olabilmesi konusunda da fevkalade önemli görüyorum. Bunun etkisi bence ekonomik etkisinin çok daha ilerisinde diye düşünüyorum.

BERAT ALBAYRAK'IN SÖYLEDİĞİ ŞEY HEYECAN VERİCİYDİ

Siz süreçlerin tamamında bulundunuz. Doğal gaz bulunduğu zaman siz ne hissettiniz?

Ben 2016 yılında o zaman Berat Bey bakan olmuştu ve ben açıkçası Ankara'ya veda etme zamanlarımdı EPDK'da görevim itmiş, dolayısıyla kamuda görevim bitmişti. Berat Bey'in isteğiyle ben bakanlıktaki görevimi kabul ettim ve açıkçası onun bana o dönemde söylediği şey benim için heyecan verici kısımdı. Enerji diplomasisi, ülkemizin enerjide bağımsızlığı için neler yapabileceğimiz noktasındaki ortaya koyduğu hedef ve vizyon etkileyiciydi. Dolayısıyla o süreçlere başladıktan sonra da biraz önce anlattığım gibi en başta bize herkesin nasıl bu işlerin olmayacağını, neden böyle yapılmaması gerektiğini anlatan engelleri kırmaktı. Hemen darbe öncesinden bahsediyorum. Ama ben bakanlığa Şubat 2016'ydı yanlış hatırlamıyorsam geldim. 2016 Mart'ın sonunda Akdeniz ile ilgili ilk toplantıyı yaptığımı hatırlıyorum. Dışişleri'ni, Deniz Kuvvetleri'ni, Türkiye Petrolleri'ni davet ettim ve Enerji Bakanlığı'nda biz o toplantıyı yaptık. Akdeniz aramalarını, nerede ne var falan arkadaşlar da zaman içerisinde teorik olarak yapılmış bazı çalışmalardan bahsettiler. Doğrusu o günkü oradaki insanların birçoğu da kafamızda ne vardı anlamamıştır. Sonraki süreçlerde biz bu faaliyetleri kendi gemimizle yapacağımızı söylediğimizde yine ne gerek var dediler. Aslında 2005-2016 arasında bizim bir arama serüvenimiz var Karadeniz'de. Yabancı şirketlerle yapıldı. Geldiler bir sondaj yaptılar çok büyük maliyetlerle bir şey bulamayınca da hepsi çekti gitti. Çünkü o şirketin yıl içerisinde aynı bölgeye bir tane sondaj bütçesi var. Bizim gibi ısrarcı değiller. Biz bunları kendi gemimizle yapacağı dediğimizde yine içeriden dışarıdan farklı sebeplerle bilerek bilmeyerek darbe süreçleri, ondan sonraki süreçler, Türkiye Akdeniz'de arama yapacak. Sizin kendi geminiz olmasa Akdeniz'de bir metre arama yapamazsınız. Hele sondaj yapılıp Türkiye bir şey bulursa ekonomide bağımsız olması, enerjide bağımsız olması böylesine bağımsız bir Türkiye tedirgin etti. Bunun getirdiği aslında farkında olmadığımız omuzlarımızda bir yük var. Keşif oldu ne hissettin? O yükte büyük bir hafiflik hissettim. Size sürekli şöyle dendiğini düşünün. Yapıyorsunuz ama yanlış, ya olmazsa, bu kadar masraf edildi. Bu kadar gemiler alındı ki biz 4 gemiyi 1 gemi parasına aldık. Ama bir sürü eleştiri geldi. "Akdeniz'de yanlış yeri kazıyorlar, Karadeniz'de bunu yapıyorlar, aslında orada gaz yok, Rus gazı geliyor" gibi deli saçması, akla ziyan bir sürü şeyle karşılaşıyorsun. Bütün bunlara cevap olarak Türkiye 2020 yılında pandeminin ortasında Karadeniz'de 170 km mesafede o yılın en büyük keşfini yapıyor. Ne hissedersin? Bayağı bir rahatlama hissedersin. Sonra tekrar o yük yüklenmeye başladı. Ne zaman ki 2023 30 Ağustos'ta biz BOTAŞ'ın sistemine gazı verdik o da bizi bir rahatlattı. Bütün olumsuzlukları kıra kıra gidiyoruz. Aslında enerjimizi alan bir şey bu. Halbuki bu mesele AK Parti'nin Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonun, siyasi iradenin, o arkamızdaki duruşun bir neticesidir. Bu mesele Türkiye'deki herkesin meselesidir. Türkiye'de muhalif parti olmanızın bir önemi yok. Bu milli bir mesele. Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık meselesi milli güvenlik meselesidir. Bugünkü iktidarla alakalı değil gelecekle alakalı. Bu işe herkesin sahip çıkması lazım ama adam çıkıyor diyor ki "Mavi Vatan diye bir şey yoktur, bu masaldır." Böyle bir anlayışı anlamak mümkün değil. Yurt dışından buraya gelmeyi düşünen bir sürü insan var. Şimdi siz onlara "Böyle bir şey yok" diyorsunuz. Bakın çok genç bir kardeşimizi Gabar'da kazada kaybettik. 27 yaşında pırıl pırıl bir petrol mühendisi kardeşimiz. Şehitler veriyoruz yani. Şehit Astsubayımız Esma Çevik, Gabar projesi için şehit oldu. Yolda tuzaklanmış bir bombayı imha etmek için gittiğinde. Gabar'da herkes 7/24 çalışıyor. Orada büyük bir emek var. Bu insanların emeğine saygısızlık başta. Sosyal medyada eleştirenler "Yine bunlar seçimde gaz bulurlar" diyorlar ya sosyal medyanın bu kısmıyla aram hiç iyi değil.

GENÇLER YAPTIKLARIMIZA SAHİP ÇIKSIN

Gençler bu hikayenin neresinde?

Gençler bu hikayenin başında ortasında ve sonunda. Çünkü onlarla çalışıyoruz. Sizlerin yaşında genç mühendislerimiz var, işçilerimiz var, teknisyenlerimiz var. Her kademede büyük bir insan kaynağına ihtiyacımız var. Sadece petrol ve doğalgazdan bahsetmeyelim. Bugün sahada on binlerce kişi evimize elektrik hizmetleri için 7/24 çalışıyor.

Yaptığımız iş ülkemizin bağımsızlığıyla, milli güvenliğiyle alakalı bir iş. Türkiye'nin daha aydınlık yarınları için daha büyük daha güçlü bir ülke olması için çalışıyoruz. Bu yaptıklarımıza sahip çıkmaları gerekiyor. Bu projelere saldıranlara onların cevap vermesi daha anlamlı.

Bizim anlayışımız şu. Türkiye'nin ileri gitmesi için bizim bir tek şeye ihtiyacımız var. O da gece gündüz çalışmak çalışmak çalışmak.

Yeni mezunlar geliyor bana iş arayanlar. Ne istiyorsun diye soruyorum söylüyorlar. Sen KPSS'ye girip yüksek bir puan al diyorum. Öyle deyince zaten 4 sene üniversitede çalıştık bir sene daha mı çalışacağız diyorlar. Bir sene daha çalışacaksın. Allah hiçbir emeği boşa çıkarmaz. Ben hep çalıştım. Gençlere diyorum ki farklı alanlarda farklı yetenekler kazanın. Bir mesleğiniz var ama çok yönlü olmak yeni dünyada önemli.

SURİYE İÇİN MASTER PLAN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Suriye'ye bir heyet göndermişti. İlk izlenimleri neler? Türkiye Suriye'de ne yapacak? Muhalefetin "ne işimiz var" sözlerine ne diyorsunuz?

Muhaliflerin ne dediğine çok bakmamak lazım. Ne dediklerinin farkında olduklarını zannetmiyorum. Esad rejimi devrilmeden bir gün önce "onunla görüşün" diyecek kadar değişik bir anlayışa bir şey söylenmez. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye tarihin doğru tarafında yer alarak insani ve İslami olarak doğru bir şey yapmıştır. Cumhurbaşkanımız ne pahasına olursa olsun bu netlikte duruşunu ortaya koymuştur. Türkiye'de çok kafatasçı yaklaşımlarla eleştiriler yapılıyor. Ama o gün Suriye'de yangın vardı o gün Suriye'de insanların evleri yıkılmıştı, o gün Suriye'de savaş vardı ve onlara Türkiye bir komşu olarak kapılarını açtı. Bugün gelinen noktada durum şu. Biz diyoruz ki Suriye'nin bütünlüğü, istikrarı çok önemli. Orası güvende olduğu zaman biz daha güvende oluruz. Bunun tesisi için oradaki yaşamın normale dönmesi lazım. Bugün elektriksiz yaşama imkanımız var mı? Dolayısıyla orada en temel evrensel hizmetlerden olan elektrik altyapısı, enerji altyapısının bu anlamda tekrar kurulması lazım. Ekibimizin orada gördüğü çok ciddi enerji ihtiyacı var. Elektrik iletimi ve dağıtımı vs. ciddi bir altyapı ihtiyacı var. Biz de bunun tesis edilmesi için bir master plan hazırlığı içerisindeyiz. Onlara bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. İhtiyaçlarını tespit ettik. Rehabilitasyon, yatırım ihtiyaçları. Bunların içinde uluslararası kaynaklar olacak. Suriye'ye yaptırımların kaldırılması önem arz ediyor. Suriye'nin kendi kaynaklarını kendileri için kullanımı önem arz ediyor. Bu temel ihtiyaçların giderildiği noktada da Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimizin yurtlarına döneceğini öngörüyoruz.