Borsa günü yükselişle kapattı! BIST 100 endeksi yüzde 1,30 değer kazandı

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,96 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,64 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan makroekonomik verilerinden alınan olumlu sinyallerle bilanço açıklayan bankaların beklentilerin üzerinde kar elde etmesi sonrası pozitif seyir izleniyor.