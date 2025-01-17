Bakanlıktan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 3.3 milyon TL ceza!

Bakanlıktan Marmara Denizi’ne sıkı takip (AHABER ARŞİV)

BAKAN KURUM: MARMARA DENİZİ KORUMA VE EYLEM PLANINA SADIK OLUN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da son olarak belediyelere uyarı yapmıştı.

Kurum, "Bugün belediyelerimizin çoğunun hala, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini yapmayı bir yana bırakın, mevcut tesisleri dahi yenilemediklerini, hala Marmara'yı kirlettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan belediyelerimize açık çağrımızdır. Lütfen artık, hep birlikte imzaladığımız Marmara Denizi Koruma ve Eylem Planı'na sadık olun, millete verdiğiniz sözleri tutun. Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimizi kendi sorumluluklarını, yapmaları gereken iş ve işlemleri bir an önce yapmalarını hatırlatıyor, Marmara'mızı kurtarmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.