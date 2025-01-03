Borsa günü yükselişle kapattı! İşte en çok kazandıran endeks...

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 113,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 115 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,52 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,82 ile sigorta oldu.