Çiftçiler dikkat! 280 milyon TL destekleme ödemesi hesaplara aktarıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Açıklamada, 'Hayırlı ve bereketli olsun' denildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" denildi.