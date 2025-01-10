Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA en uygun ihtiyaç destek kredisi kampanyası başladı!
Nakit ihtiyacı çeken vatandaşlar, yeni ihtiyaç kredisi kampanyalarını araştırıyor. Merkez Bankası, Aralık ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimi yaparak politika faizini %50'den %47,50'ye çekti. Bu gelişmeler, özellikle ihtiyaç kredisi faiz oranlarında hareketliliği artırdı. Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA gibi bankalar düşük faizli kredi kampanyalarını duyurdu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.01.2025 18:12