Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA en uygun ihtiyaç destek kredisi kampanyası başladı!

Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA bireysel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlara yönelik yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleriyle dikkat çeken krediler sunuluyor. 100 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredileri için 12 ila 24 ay vade seçenekleri ile ödeme kolaylığı sağlanıyor. Faiz oranları ve taksit tutarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Yeni ihtiyaç kredisi kampanyalarına başvurular hem şube üzerinden hem de dijital kanallar aracılığıyla yapılabiliyor. Ayrıca; Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA'da faizsiz kredi kampanyaları yer alıyor. İşte ihtiyaç kredisi kampanyaları ile ilgili detaylar…