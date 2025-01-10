Viral Galeri Viral Tıkla Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA en uygun ihtiyaç destek kredisi kampanyası başladı!

Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA en uygun ihtiyaç destek kredisi kampanyası başladı!

Nakit ihtiyacı çeken vatandaşlar, yeni ihtiyaç kredisi kampanyalarını araştırıyor. Merkez Bankası, Aralık ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimi yaparak politika faizini %50'den %47,50'ye çekti. Bu gelişmeler, özellikle ihtiyaç kredisi faiz oranlarında hareketliliği artırdı. Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA gibi bankalar düşük faizli kredi kampanyalarını duyurdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.01.2025 18:12
Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA en uygun ihtiyaç destek kredisi kampanyası başladı!

Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA bireysel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlara yönelik yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleriyle dikkat çeken krediler sunuluyor. 100 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredileri için 12 ila 24 ay vade seçenekleri ile ödeme kolaylığı sağlanıyor. Faiz oranları ve taksit tutarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Yeni ihtiyaç kredisi kampanyalarına başvurular hem şube üzerinden hem de dijital kanallar aracılığıyla yapılabiliyor. Ayrıca; Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA'da faizsiz kredi kampanyaları yer alıyor. İşte ihtiyaç kredisi kampanyaları ile ilgili detaylar…

Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA en uygun ihtiyaç destek kredisi kampanyası başladı!

Faizsiz Kredi Kampanyası


Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA bankaları Ocak ayında 55.000 TL'ye kadar faizsiz kredi kampanyası sunuyor. Akbank, 6 ay vadeli 30 bin TL kredi, 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli avans kampanyasını duyurdu. Garanti BBVA, 6 ay vadeli 25.000 TL, 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli avans kampanyası ile dikkat çekiyor. Türkiye İş Bankası ise 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans ile 1 ay vadeli 30.000 TL'ye varan ek hesap seçeneği sunuyor. Bu kampanyalardan yararlanabilmeniz için bankanın yeni müşterisi olmanız gerekiyor.

Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA en uygun ihtiyaç destek kredisi kampanyası başladı!

İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları


24 ay vadeli 100.000 TL ihtiyaç kredisinin faiz oranları ve taksit tabloları…

Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA en uygun ihtiyaç destek kredisi kampanyası başladı!

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,65

Aylık Taksit: 7.068,38 TL

Toplam Ödeme: 170.216,12 TL

Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA en uygun ihtiyaç destek kredisi kampanyası başladı!

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %4,15

Aylık Taksit: 7.528,06 TL

Toplam Ödeme: 181.248,44 TL

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