Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu: Borda yeni rekor!

Türkiye bor satışında yeni bir rekora imza attı. 2024 yılı boyunca yapılan satışlarda elde edilen 1,3 milyar dolarlık gelirin yüzde 97'si ihracat kaynaklı oldu.

YENİ REKORA İMZA ATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile Türkiye'nin borda yeni bir rekora imza attığı bildirildi. Buna göre Türkiye, yüzde 73'lük rezerv payıyla dünyada lider olduğu borda, 2024 yılında yüzde 97'si ihracat olmak üzere 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.