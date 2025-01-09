Gençlere maddi destek müjdesi! Cevdet Yılmaz detayları açıkladı

ERDOĞAN 13 OCAK'TA MÜJDELERİ DUYURACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Evlenme oranları azalırken hiç evlenmeyenlerin sayısı da belirgin ölçüde artıyor. Nüfus ile ilgili bu kritik tablo, diğer başka hususların yanında, ailemizi güçlendirmemizin de önemini ortaya koyuyor. Ailemizi güçlendirmek, içinde sağlıklı nesillerin yetişeceği, sağlıklı aileler kurulmasını teşvik etmek Bakanlık olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tüm bunlardan hareketle aile konusundaki her türlü çalışmamızı zirveye taşıyacağımız bir süreç olarak 2025'i Cumhurbaşkanı'mızın yüksek takdirleriyle 'Aile Yılı' olarak ilan ediyoruz.

Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak. Ailenin, aile olmanın, bir aile içinde güvenle yaşamanın mutluluğunu hissedecekleri bir yıl olması için devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız. 13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından detaylarının açıklanacağı Aile Yılı'nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.