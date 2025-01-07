En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları belli oldu.
BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14 BİN 469 TL!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.
PEKİ YENİ MAAŞLAR NASIL OLDU?
Üniversite mezunu bir memurun maaşı 40.817 TL iken yeni zam oranı ile birlikte 45.527 TL'ye çıkacak.
7/1 derecesindeki bir araştırma görevlisinin maaşı 57.243 TL iken yeni zam oranıyla birlikte 63.848 TL olacak.
1/4 derecesindeki bir uzman doktorun maaşı 97.836 TL'den 2025 yılı zam oranıyla birlikte 109.126 TL'ye yükselecek.
1/4derecesindeki bir mühendisin maaşı 60.663 TL iken, yeni zamla birlikte 67.663 TL olacak.
1/4derecesindeki bir avukatın maaşı 57.028 TL'den yeni zam oranıyla birlikte 63.609 TL'ye yükselecek.
Lisans mezunu bir şube müdürünün maaşı 59.467 TL'den yeni zam oranıyla birlikte 66.329 TL olacak.
Uzman öğretmenin maaşı 52.568 TL'den 2025 zammıyla birlikte 58.634 TL'ye yükselecek.
1/4derecesindeki bir öğretmenin maaşı 47.433 TL'den yeni zamla birlikte 52.906 TL olacak.
1/4derecesindeki bir profesörün maaşı 86.378 TL'den yeni zam oranıyla birlikte 96.346 seviyesine yükselecek.
3/1kademesindeki bir başkomiserin maaşı 58.338 TL'den yeni zamla birlikte 65.070 TL'ye yükselecek.
8/1derecesindeki bir polis memurunun maaşı 52.816 TL'den yeni zamla birlikte 58.910 TL olacak.
Lisans mezunu 5/1derecesindeki bir hemşirenin maaşı 47.909 TL'den yeni zamla 53.437 TL'ye yükselmiş olacak.
1/4derecesindeki bir vaizin maaşı 49.582 TL'den 2025 zammıyla birlikte 55.303 TL'ye çıkacak.
YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'si ile 25'i arasında zamlı maaşlarını alacak. Emekli Sandığı emeklileri ise ayın 1'i ile 3'ü arasında eski maaşlarını alırken ay içinde farkları da yatacak. Memurlar ise ayın 15'i itibariyle zamlı maaşlarını alacak.