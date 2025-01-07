En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL oldu (AA)

YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'si ile 25'i arasında zamlı maaşlarını alacak. Emekli Sandığı emeklileri ise ayın 1'i ile 3'ü arasında eski maaşlarını alırken ay içinde farkları da yatacak. Memurlar ise ayın 15'i itibariyle zamlı maaşlarını alacak.