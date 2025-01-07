Konut kredisi faizleri düşüşe geçti! 1 milyon TL çekenler aylık ne kadar öder?

Bankalar faiz indirimine rağmen kredi faizlerini düşürmeyi ağırdan alıyor (AA)

1 MİLYONA 3.6 MİLYON İSTİYORLAR!

10 yıl vadeli 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinde aylık ödeme 29 bin 878 lira, toplam ödeme 3.6 milyon lira oldu. 10 yılda ödenen faiz ise 2 milyon 585 bin TL olacak. 5 bin TL tahsis ücreti, 13 bin TL ekspertiz ücreti, bin 620 TL de ipotek ücreti bulunuyor. Kredinin aylık faizi yaklaşık yüzde 2.8 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz indirime rağmen, sıkı para politikasını teknik dokunuşlarla sürdürmesi, bankaları gerek mevduat gerekse de kredi faizlerini düşürmekte ağırdan almasına neden oluyor. TCMB verilerine göre mevduat faizlerinde 20 Aralık'ta yüzde 56.54 olan ortalama faiz, 27 Aralık haftasında yüzde 55.68'e geriledi.

İLK DÜŞÜŞ KONUTTA

Tüketici kredisinde ise 20 Aralık'ta yüzde 71.28 olan ortalama faiz, 27 Aralık'ta yüzde 71.69 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası verilerine göre konut kredisinde faiz yüzde 41.01'den 40.87'ye gerilerken, ihtiyaç kredisinin faizi yüzde 69.23'ten 70.08'e, taşıt kredisi faizi yüzde 36.13'ten 36.84'e çıktı. 20 Aralık'ta yüzde 55.19 olan ticari kredi faizi ise yüzde 55.55 olarak gerçekleşti.