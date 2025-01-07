KOBİ’lere destek paketi! Düşük faizli kredi imkanı | Kimler yararlanacak?

KOBİ’lere 22 milyarlık destek paketi (AA)

ÖLÇEK BÜYÜTENE DE VAR

Kapasite Geliştirme Destek Programı'yla KOBİ'lerin verimliliğini, dayanıklılığını, üretimini, pazar büyüklüğünü ve kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik ölçek büyütme yatırımlarına ve büyük işletmelerin tedarikçilerinin geliştirilmesine katkı sağlanacak. Destek programı kapsamında KOBİ'lerin makine-teçhizat, kalıp, yazılım, personel, hizmet alımı ve işletme sermayesi için finansal kuruluşlardan kullanacakları kredinin faiz/kar payı giderlerine bu uygulama esasları ve finansal kuruluşlarla imzalanacak protokol hükümleri kapsamında geri ödemesiz şekilde destek verilecek. KOBİ'ler bu destek programından bir kez faydalanabilecek. İşletme başına alt kredi limiti 1 milyon TL, üst limit ise 20 milyon TL olacak. Azami kredi vadesi 36 ay olarak belirlendi. Bu programda, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Katılım Bankası ile işbirliği yapıldı.