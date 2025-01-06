İzmir'de ekmeğe zam geldi: 12,5 TL'ye satılacak
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İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği komisyonunun aldığı karara göre, 200 gram ekmek için fiyat artışı yapıldı. Ekmek fiyatları, yarından geçerli olmak üzere 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi. İşte detaylar...
İzmir'de 10 TL olan ekmek, yarından itibaren 12,5 TL'den satılacak.
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği komisyonunun aldığı kararla, 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den 12,5 TL'ye çıkarıldı. Yeni fiyat uygulaması yarından itibaren geçerli olacak. İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, maliyetlerdeki artış nedeniyle bu zam yapma zorunluluğu doğduğunu ifade etti.