Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: Hataylı esnafa yeni müjde, Pazartesi günü gönderilecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek Hatay'ın yeniden yapılanma sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, Hatay'ın son yıllarda sınır güvenliği, göç dalgaları ve 6 Şubat depremleri gibi birçok zorluğun üstesinden geldiğini belirterek, hükümetin bu süreçte yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

"HATAY, DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞANTİYELERİNDEN BİRİ"

Bolat, Hatay'ın her köşesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Şehirde ticaret merkezleri, konut alanları ve sosyal yaşam alanlarının inşasına vurgu yaparak, "Depremin izlerini silmek için çok büyük işler yaptık. Hatay, şu anda dünyanın en büyük şantiye alanlarının başında geliyor. Yepyeni, modern, yaşanabilir bir Hatay çok kısa sürede tamamlanacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'da konuştu (AA)

SURİYE İLE YENİ DÖNEM

Bakan Bolat, Suriye'deki yönetim değişikliğinin ardından Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir dönem başladığını ifade etti. Bolat, "Ticaret, gümrük geçişleri, ulaştırma ve enerji iş birliği gibi birçok alanda yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Suriye ile ilişkilerde yapacak çok işimiz var" dedi. Ayrıca sınır kapılarında genişletme ve modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Bolat, Yayladağı Sınır Kapısı'nın ticaret geçişlerine açılması için hazırlıkların hızla devam ettiğini söyledi.

HATAY'A 200 MİLYON TL'LİK DESTEK MÜJDESİ

Hatay esnafının yeniden toparlanması ve işlerini geliştirmesi için hükümetin yoğun bir destek sağladığını ifade eden Bolat, "TESKOMB'un kefaletiyle Halk Bankası aracılığıyla Hataylı esnaflarımıza yüzde 50 faiz sübvansiyonlu olarak 200 milyon liralık finansman kaynağı sağladık. Bu kaynak Pazartesi sabahı itibarıyla kullanılabilir olacak" dedi.

İHRACATTA YÜZDE 11 ARTIŞ

Hatay'ın ekonomik göstergelerinin de toparlandığını belirten Bakan Bolat, 2024 yılında ilin ihracatının yüzde 11 artışla 5,7 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Hatay'ın gelecekte de Türkiye'nin Orta Doğu ve Körfez ülkelerine açılan önemli bir lojistik köprüsü olacağını vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'da konuştu (AA)

"HATAY, YENİDEN SANAYİ VE TİCARET MERKEZİ OLACAK"

Bolat, Hatay'ın yeniden imar çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte canlı, huzurlu ve modern bir sanayi, ticaret ve tarım merkezi olarak hak ettiği yeri alacağını ifade etti. Hükümetin bu hedef doğrultusunda gece gündüz çalıştığını belirterek, "Hatay için hayata geçirdiğimiz bu projelerle şehrimizi eski günlerine döndüreceğiz" dedi.

Programa, Hataylı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, esnaf odaları ve hükümet yetkilileri de katıldı.