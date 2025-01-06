Mersin Limanı’nda yüzde 40’lık kapasite artışı

Mersin Limanı'nda 2023'te 31 milyon tondan fazla yük elleçlendi (A Haber arşiv)

2023 YILINDA 31,4 MİLYON TON YÜK ELLEÇLENDİ

Bakan Uraloğlu, 2023 yılında Mersin Limanı'nın toplam 31 milyon 454 bin ton yük elleçleyerek Türkiye'nin deniz ticaretinde önemli bir rol üstlendiğini bildirdi. Uraloğlu, "Türkiye genelinde yük elleçleme miktarı 521 milyon 79 bin ton olarak gerçekleşirken, Mersin Limanı'nın bu toplam içindeki payı yüzde 6 olarak kaydedildi." açıklamasında bulundu.

Mersin Limanı'nın denizcilik sektöründe stratejik bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "2023 yılında 1 milyon 942 bin TEU konteyner elleçleme başarısıyla dikkat çekmiştir. Ülkemiz genelinde elleçlenen toplam konteyner miktarı 12 milyon 556 bin TEU olarak kaydedilmiş olup Mersin Limanı'nın bu alandaki payı yüzde 15,5'tir. Mersin Limanı'nın performansı göz önünde bulundurulduğunda sektörden daha fazla pay alabilmek için genişleme projesi önem kazanmıştır." dedi.