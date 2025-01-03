İşte 2024'ün ekonomi muhasebesi! Bakan Mehmet Şimşek tek tek paylaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından '2024 Yılı Muhasebesi' başlığı altında bazı paylaşımlar yaptı. Bakan Şimşek, yaptığı değerlendirmede 'Uluslararası rezerv pozisyonumuz güçlendi. Türk lirasına güven arttı.' ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılı ile ilgili değerlendirmelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Bakan Şimşek ilk paylaşımında, "Bugün paylaşacağım mesajlarla geçen yılın değerlendirmesini yapacağım. Uygulamakta olduğumuz program sayesinde 2024 yılında önemli kazanımlar sağladık. 2025 yılında da sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
REEL EKONOMİ
Bakan Şimşek geçtiğimiz yıl ekonomiden yeniden dengeleme gerçekleştiğine dikkat çekti. Şimşek, "Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak." dedi. İstihdamın da 843 bin kişi arttığını vurgulayan Bakan Şimşek, "İşsizlik oranı tek haneli seyrini sürdürdü, öngörülerimizden daha olumlu gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.
DIŞ DENGE
Dış denge verilerine de değinen Bakan Şimşek, "İhracat dirençli görünümünü korurken ithalat önemli ölçüde geriledi. Turizm güçlü performansına devam etti." dedi. Şimşek ayrıca cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilediğini belirterek "Cari açık sürdürülebilir seviyelere geriledi, program öngörülerimizin oldukça altında gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.
FİNANSAL İSTİKRAR
2024'te Türk Lirası'na olan güvenin arttığını söyleyen Şimşek, finansal istikrar anlamında da şunları söyledi: "Uluslararası rezerv pozisyonumuz güçlendi. Türk lirasına güven arttı. Kur Korumalı Mevduat önemli ölçüde azaldı."
DIŞ EKONOMİK GELİŞMELER
2024'te Türkiye'nin gri listeden çıkış sürecini tamamladığına dikkat çeken Bakan Şimşek, "3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan 2 kademe not artırımı alan tek ülke olduk. Uluslararası kuruluşlardan en çok kaynak sağlayan ülkeler arasındayız. Kalkınma odaklı projeler için 8,6 milyar dolar uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman temin ettik." dedi.
ENFLASYON
Enflasyon beklentilerinin 2024'te iyileştiğini söyleyen Bakan Şimşek, "Para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı artıracak reformlarla enflasyondaki düşüş devam edecek." ifadelerini kullandı. Şimşek ayrıca "Mal enflasyonu yüzde 36 seviyesinde. Hizmet enflasyonu düşüş eğiliminde." dedi.
KAMU MALİYESİ
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarıldığını söyleyen Şimşek, kamu maliyesi alanında da şu sözleri söyledi: Deprem yaralarını sarıyoruz. Kayıt dışılığı azaltıyor, vergide adaleti güçlendiriyoruz. Kamu yatırımlarını verimlilik odaklı önceliklendiriyoruz. Bütçe açığını düşürüyor, mali disiplini güçlendiriyoruz.
BORÇLULUK
Borç stokunun kur, vade ve faiz riskinin azaltıldığını söyleyen Bakan Şimşek, "Toplam borçluluk düşük seviyede. Brüt dış borç stokunun milli gelire oranı geriliyor. AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranı serinin açıklanmaya başladığı tarihten bu yana en düşük seviyede." dedi.
YAPISAL REFORM ÖNCELİKLERİ
Bakan Şimşek paylaşımlarında yapısal reformlara da değindi. Şimşek, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve sanayide dönüşümü hızlandırdıklarını söylerken; şu ifadeleri kullandı: "Yatırım ortamını iyileştiriyoruz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ve Yüksek Teknoloji Yatırım Programı HIT 30 gibi uygulamalarla katma değerli üretimi destekliyoruz. Tüm alanlarda kaydettiğimiz ilerleme, ekonomimizin güçlü potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Zorlukları biliyoruz. Güçlü bir politika çerçevesi oluşturduk ve sonuç almaya başladık. Daha katedecek çok yolumuz var. Kaynaklarımızı verimli alanlara yönlendireceğiz, ekonomide dönüşümü özel sektörümüzün öncülüğünde sağlayacağız. Daha adil gelir dağılımı, kalıcı refah artışı ve sürdürülebilir kalkınma için çalışıyoruz. Sabır ve kararlılıkla hedeflerimize ulaşacağız."