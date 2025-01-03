İşte 2024’ün ekonomi muhasebesi! Bakan Mehmet Şimşek tek tek paylaştı

Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından ʺBorçlulukʺ alanında paylaştığı tablolar (X)

BORÇLULUK

Borç stokunun kur, vade ve faiz riskinin azaltıldığını söyleyen Bakan Şimşek, "Toplam borçluluk düşük seviyede. Brüt dış borç stokunun milli gelire oranı geriliyor. AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranı serinin açıklanmaya başladığı tarihten bu yana en düşük seviyede." dedi.

YAPISAL REFORM ÖNCELİKLERİ

Bakan Şimşek paylaşımlarında yapısal reformlara da değindi. Şimşek, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve sanayide dönüşümü hızlandırdıklarını söylerken; şu ifadeleri kullandı: "Yatırım ortamını iyileştiriyoruz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ve Yüksek Teknoloji Yatırım Programı HIT 30 gibi uygulamalarla katma değerli üretimi destekliyoruz. Tüm alanlarda kaydettiğimiz ilerleme, ekonomimizin güçlü potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Zorlukları biliyoruz. Güçlü bir politika çerçevesi oluşturduk ve sonuç almaya başladık. Daha katedecek çok yolumuz var. Kaynaklarımızı verimli alanlara yönlendireceğiz, ekonomide dönüşümü özel sektörümüzün öncülüğünde sağlayacağız. Daha adil gelir dağılımı, kalıcı refah artışı ve sürdürülebilir kalkınma için çalışıyoruz. Sabır ve kararlılıkla hedeflerimize ulaşacağız."