Fahiş aidat artışları devre mülklere sıçradı

Fahiş aidat artışları nedeniyle bazı ev sahipleri yargının yolunu tuttu (A Haber arşiv)

FAHİŞ ARTIŞ MAHKEMELİK OLDU

Sabah'ın haberine göre yüksek aidat artışına son örnek Balıkesir'de bulunan Heramis Termal'de meydana geldi. 9 bin 956 hissedarı bulunan devre mülkte son iki yılda aidata yüzde 150 ve üzerinde yapılan zamların ardından yaklaşık 3 bin hissedar birleşerek konuyu yargıya taşıdı. Açıklama yapan devre mülk sahiplerinden biri "Ödediğimiz aidatla bu civarda bir haftalık tatil yapmak zaten mümkün. Ancak hizmet alamadığımız gibi sürekli artan aidatlarla karşı karşıyayız." dedi. Bir başka devre mülk sahibi ise "Sözleşmeye aykırı bir şekilde dairemizin başkasına kiralandığını öğrendik. Tapumuz verilmediği için yasal haklarımızı bile tam kullanamıyoruz." ifadelerini kullandı. Devre mülk sahipleri, aidat artışlarına şeffaf bir şekilde açıklama getirilmesini, sözleşme ihlallerinin sona erdirilmesini ve vaat edilen hizmetlerin sunulmasını talep ediyor.

YILLIK 150 MİLYON TL AİDAT!

Sitede 2025 için belirlenen aidatlar 1+1 daireler için 12 bin 550 TL, 2+1 daireler için ise 18 bin 850 TL oldu. Bu rakamlar 2024'te sırasıyla 5 bin 115 ve 6 bin 800 TL'ydi. Sitedeki bir dairede 24 hissedar bulunuyor ve kullanıp kullanmadığına bakmaksızın aidatlar peşin alınıyor. Bir dairenin yıllık aidatı 452 bin TL'yi aşarken, sitenin yıllık toplam aidat geliri ise 150 milyon TL'yi buluyor. Üstelik aidat dışında internet, havlu gibi birçok gider de ekstraya tabi tutuluyor.