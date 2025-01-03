Fahiş aidat artışları devre mülklere sıçradı
Son dönemde sitelerde yaşanan fahiş aidat artışları devre mülklerde de görüldü. Bazı devre mülklerde aidatlara yüzde 100'ün üzerinde zam gelince hak sahipleri yargının yolunu tuttu.
Özellikle sitelerde olan fahiş aidat tartışması şimdi de devre mülklere sıçradı. Birçok devre mülkte aidatlar yüzde 100 ve üstünde zamlandı. Çok hisseli yapıları bulunan devre mülklerde bir yıllık aidattan site yönetimleri milyonlarca lira kazanırken, vatandaş ise duruma isyan etti.
FAHİŞ ARTIŞ MAHKEMELİK OLDU
Sabah'ın haberine göre yüksek aidat artışına son örnek Balıkesir'de bulunan Heramis Termal'de meydana geldi. 9 bin 956 hissedarı bulunan devre mülkte son iki yılda aidata yüzde 150 ve üzerinde yapılan zamların ardından yaklaşık 3 bin hissedar birleşerek konuyu yargıya taşıdı. Açıklama yapan devre mülk sahiplerinden biri "Ödediğimiz aidatla bu civarda bir haftalık tatil yapmak zaten mümkün. Ancak hizmet alamadığımız gibi sürekli artan aidatlarla karşı karşıyayız." dedi. Bir başka devre mülk sahibi ise "Sözleşmeye aykırı bir şekilde dairemizin başkasına kiralandığını öğrendik. Tapumuz verilmediği için yasal haklarımızı bile tam kullanamıyoruz." ifadelerini kullandı. Devre mülk sahipleri, aidat artışlarına şeffaf bir şekilde açıklama getirilmesini, sözleşme ihlallerinin sona erdirilmesini ve vaat edilen hizmetlerin sunulmasını talep ediyor.
YILLIK 150 MİLYON TL AİDAT!
Sitede 2025 için belirlenen aidatlar 1+1 daireler için 12 bin 550 TL, 2+1 daireler için ise 18 bin 850 TL oldu. Bu rakamlar 2024'te sırasıyla 5 bin 115 ve 6 bin 800 TL'ydi. Sitedeki bir dairede 24 hissedar bulunuyor ve kullanıp kullanmadığına bakmaksızın aidatlar peşin alınıyor. Bir dairenin yıllık aidatı 452 bin TL'yi aşarken, sitenin yıllık toplam aidat geliri ise 150 milyon TL'yi buluyor. Üstelik aidat dışında internet, havlu gibi birçok gider de ekstraya tabi tutuluyor.
UZMANLAR NE DEDİ?
İşlemler tapuda yapılmalı
Türkiye'de devre mülk sahibi olanların sayısı 11 milyonu buluyor. Sektörün büyüklüğünün ise 50 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Hukuk ve tesis yönetimi uzmanları, devre mülk ve devre tatil kavramlarının hukuki çerçevesine dikkat çekerek vatandaşları uyarıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Eğitmen Muzaffer Ulaşdı, devre mülklerin çok hissedarlı yapısının denetimsiz yönetimlere fırsat sunduğunu belirtti: "Devre mülk tapu devriyle kazanılan bir irtifak hakkıdır ve tüm devir işlemlerinin tapuda resmi olarak yapılması gerekir. Ancak, toplumda bu hakların hukuki boyutları tam olarak bilinmediği için mağduriyet yaşanıyor. Basit yazılı sözleşmelerle yapılan işlemler geçersizdir ve ödemelerin tapu devri sırasında yapılması gereklidir."
Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, "Sözleşmede yer alan yıllık aidat artış oranı, kullanım dönemi gibi maddeler mutlaka önceden kontrol edilmeli. Ayrıca, projenin ruhsatı, ÇED raporu ve termal sondaj raporu gibi belgeler de talep edilmelidir" dedi.