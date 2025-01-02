Çelik üretiminde artış! 11 ayda 8,9 milyar dolarlık ihracat

Çelik ürünleri ihracatı Ocak-Kasım döneminde 8,9 milyar dolar oldu (AA)



ÇELİK ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ

Çelik ürünleri ihracatı, Kasım 2024'te miktar yönünden yüzde 13,6 artışla 967,3 bin ton, değer yönünden de yüzde 15,4 yükselişle 709 milyon dolar oldu. İhracat, Ocak-Kasım 2024 döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 29,1 artışla 12,1 milyon tona, değer itibarıyla yüzde 15,3 artışla 8,9 milyar dolara çıktı.



İthalat, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre miktar bakımından yüzde 46,6 artışla 1,8 milyon ton, değer yönünden yüzde 19,9 yükselişle 1,2 milyar dolar olarak hesaplandı. İthalattaki artışta yarı ürünlerin ve uzun mamullerin ithalatının sırasıyla yüzde 100 ve yüzde 48 artması etkili oldu. Ocak-Kasım 2024 döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar bazında yüzde 3 azalışla 15,6 milyon ton, değer itibariyle ise yüzde 13 düşüşle 11,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın ocak-kasım döneminde yüzde 54,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2024'ün aynı döneminde yüzde 74,2'ye yükseldi.