BIST 100 endeksinde tarihte bir ilk! 6 yıllık kesintisiz yükseliş

Endekste en çok yükselen sigorta sektörü oldu (AA)



2024'TE EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR YÜZDE 97,4'LE SİGORTA OLDU

Borsanın ana endeksleri incelendiğinde dört endeksin de yükseliş kaydettiği göze çarparken, en fazla getiriyi yüzde 49,1'le mali endeks sağladı. Mali endeksi, yüzde 46,1'le teknoloji, yüzde 40,2'yle hizmetler endeksi ve yüzde 13,2'yle sanayi endeksi izledi.



Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerine bakıldığında 2024'te en çok kazandıran yüzde 97,4'le sigorta olurken, tek kaybettiren ise yüzde 13,8'le spor oldu.



Yatırımcısına en fazla getiriyi sağlayan sektörlere bakıldığında sigorta sektörünü yüzde 67,3'le iletişim, yüzde 67'yle bankacılık endeksi, yüzde 52,4'le ticaret ve yüzde 46,5'le gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörleri izledi.



Geçen yıl hisse bazlı incelendiğinde BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u değer kazanırken, 27'si değer kaybetti. BIST 100 endeksinde geçen yıl yatırımcısına en fazla kazandıran şirket yüzde 153,5'le TAV Havalimanları oldu. Bu şirketi, yüzde 139,6'yla Medical Park Hastaneler Grubu, yüzde 122,2'yle Çelebi Yer Hizmetleri, yüzde 121,5'le Enerya Enerji ve yüzde 121'le Garanti BBVA takip etti.



Öte yandan Borsa İstanbul, finansman arayışındaki şirketlerin önemli duraklarından biri olmayı sürdürürken, halka arzlar güçlü şekilde devam etti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) verilerine göre geçen yıl 33 şirket halka arz olurken, halka açılma ihraç tutarı 57,3 milyar lira tutarında gerçekleşti. Geçen sene ayrıca 1,7 trilyon liralık borçlanma aracı ihracı gerçekleşti.

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