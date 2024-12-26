Yeni İpek Yolu geliyor! Avrupa ve Asya'yı bağlayacak yeni demir yolu! 4.5 milyar dolar...
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu hattı, Kalkınma Yolu Projesi'nin önemli bir parçası olarak 4.5 milyar dolara inşa edilecek. Dünya Bankası ile 2 milyar dolarlık kredi sağlanmasında önemli bir ilerleme kaydedilirken 120 kilometre uzunluğundaki hattın inşası 2025'te başlayacak ve 4-5 yıl sürecek. Avrupa ile Asya'yı bağlayacak bu projeyle İstanbul'un havalimanları entegre olacak ve taşıma süreleri kısalacak. Yeni 'İpek Yolu' sayesinde, yük taşımacılığı Basra Körfezi'nden Avrupa'ya daha hızlı gerçekleştirilecek.
Kalkınma Yolu Projesi'nin en kritik güzergahlarından biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu hattı için Dünya Bankası ile yapılan görüşmelerde 2 milyar dolarlık kredi sağlanmasında önemli bir aşama kaydedildi.
4.5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
2025 yılında demir yolunun ihalesinin yapılması planlanırken, inşaatın 4-5 yıl süreceği öngörülüyor. Toplam maliyeti 4.5 milyar dolar olarak belirlenen proje, Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Çatalca hattı boyunca uzanacak. Bu güzergah, Marmaray hattından Çayırova'da ayrılarak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı takiben kuzeye yönelerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçip, İstanbul Havalimanı'na ulaşacak ve Halkalı-Kapıkule hattına bağlanacak. Demir yolu hattı 120 kilometre uzunluğunda olacak ve hem yük hem de yolcu taşımacılığına hizmet verecek. Proje kapsamında ayrıca 29 viyadük, 11 aç-kapa yapısı ve 21 tünel inşa edilecek. Hattın tasarımı, her yönde birer şeritli olmak üzere çift hatlı olacak.
AVRUPA VE ASYA ARASINDAKİ DEMİRYOLU BAĞLANTISI GÜÇLENECEK
Bu demir yolu hattı, Avrupa ile Asya arasında Pekin ile Londra arasında bir demir yolunun oluşturulmasında önemli bir adım olacak. Marmaray ve İstanbul Metrosu ile entegre edilerek, Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanları arasında ulaşım sağlanacak.
KALKINMA YOLU'NUN STRATEJİK ÖNEMİ ARTACAK
Basra Körfezi'nden elleçlenen ürünler, şu anda Marmaray üzerinden Avrupa'ya taşınırken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki demir yolu hattı sayesinde mevcut kapasite sorunları ortadan kalkacak ve taşıma süreleri esnek hale gelecek. Kalkınma Yolu, kuzey-güney koridoru boyunca Uzak Doğu, Güney Asya, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayan en kısa ve ekonomik yol olma özelliği taşıyor.
YENİ İPEK YOLU İLE TAŞIMA SÜRELERİ KISALACAK
Kalkınma Yolu, "Yeni İpek Yolu" olarak adlandırılıyor. Pekin'den yola çıkan bir yük, Londra'ya Ümit Burnu'ndan 45 günde, Süveyş Kanalı'ndan ise 35 günde ulaşabiliyor. Ancak, Kalkınma Yolu ile yük taşımacılığı, Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayarak Ovaköy Sınır Kapısı üzerinden Avrupa'ya ulaşacak. Bu güzergah, taşıma süresini 25 güne düşürecek.
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