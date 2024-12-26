Yeni İpek Yolu geliyor! Avrupa ve Asya’yı bağlayacak yeni demir yolu! 4.5 milyar dolar...

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (A Haber Arşiv)

4.5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

2025 yılında demir yolunun ihalesinin yapılması planlanırken, inşaatın 4-5 yıl süreceği öngörülüyor. Toplam maliyeti 4.5 milyar dolar olarak belirlenen proje, Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Çatalca hattı boyunca uzanacak. Bu güzergah, Marmaray hattından Çayırova'da ayrılarak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı takiben kuzeye yönelerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçip, İstanbul Havalimanı'na ulaşacak ve Halkalı-Kapıkule hattına bağlanacak. Demir yolu hattı 120 kilometre uzunluğunda olacak ve hem yük hem de yolcu taşımacılığına hizmet verecek. Proje kapsamında ayrıca 29 viyadük, 11 aç-kapa yapısı ve 21 tünel inşa edilecek. Hattın tasarımı, her yönde birer şeritli olmak üzere çift hatlı olacak.

AVRUPA VE ASYA ARASINDAKİ DEMİRYOLU BAĞLANTISI GÜÇLENECEK

Bu demir yolu hattı, Avrupa ile Asya arasında Pekin ile Londra arasında bir demir yolunun oluşturulmasında önemli bir adım olacak. Marmaray ve İstanbul Metrosu ile entegre edilerek, Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanları arasında ulaşım sağlanacak.