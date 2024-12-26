SEDDK’dan ikinci el araçlarda trafik sigortasıyla ilgili düzenleme

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ikinci el araç satışı yapan işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini 30 güne kadar indirebilecek.



SEDDK'nin "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yönetmelik kapsamında, Kurum, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini haiz işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini 30 güne kadar indirmeye yetkili kılındı.

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