Kripto para yatırımcıları dikkat! Yeni düzenleme yolda! Bildirim zorunluluğu geliyor

KAYITLI CÜZDAN DEĞİLSE

Herhangi bir kripto varlık hizmet sağlayıcı nezdinde kayıtlı olmayan bir cüzdan adresine gönderilen veya böyle bir adresten alınan kripto varlık transferlerinde de transfere taraf olan müşteriden, bu bilgilerden en az birine ilişkin beyan alınacak.

15 bin TL'nin altındaki bilgilere teyid zorunluluğu olmayacak (DHA)

15 BİN TL'NİN ALTINDAYSA NE OLACAK?

Kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından 15 bin TL'nin altındaki ve alıcıya ilişkin kripto varlık transfer mesajlarında isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvan, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, cüzdan adresi, bunun bulunmadığı durumda işlemle ilgili referans numarası bilgilerine yer verilecek, ancak bu bilgilerin teyidi zorunlu olmayacak.