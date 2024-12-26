Kripto para yatırımcıları dikkat! Yeni düzenleme yolda! Bildirim zorunluluğu geliyor
Kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiren bir düzenleme, yakında hayata geçecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından aracılık edilen işlemlerde bazı bilgilerin verilmesi zorunlu olacak. Yeni kripto para düzenlemesi için tarih belli oldu. İşte merakla beklenen haberin detayları...
Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcılarını kapsayan üç yönetmelik kripto dünyasına yeni düzen getirildi. 15 bin TL ve üzerindeki kripto transferlerinde gönderinin tespiti için kimlik bildirimi zorunlu olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre; kripto varlık transferleri, kapa para aklama ve terörün finansmanı kapsamına alındı. İşte kripto para düzenlemesi tüm detaylar...
15 BİN TL ÜSTÜNE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU
Yönetmeliğe eklenen yeni bir maddeyle kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından aracılık edilen 15 bin TL veya üzeri kripto varlık transfer işlemine ilişkin mesajlarda, ismi, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, cüzdan adresi, bunun bulunmadığı durumda işlemle ilgili referans numarası, adres veya doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası gibi göndereni belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine yer verilmesi zorunlu olacak. Öte yandan bu bilgilerin doğruluğu ayrıca teyit edilecek.
KAYITLI CÜZDAN DEĞİLSE
Herhangi bir kripto varlık hizmet sağlayıcı nezdinde kayıtlı olmayan bir cüzdan adresine gönderilen veya böyle bir adresten alınan kripto varlık transferlerinde de transfere taraf olan müşteriden, bu bilgilerden en az birine ilişkin beyan alınacak.
15 BİN TL'NİN ALTINDAYSA NE OLACAK?
Kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından 15 bin TL'nin altındaki ve alıcıya ilişkin kripto varlık transfer mesajlarında isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvan, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, cüzdan adresi, bunun bulunmadığı durumda işlemle ilgili referans numarası bilgilerine yer verilecek, ancak bu bilgilerin teyidi zorunlu olmayacak.
UYGULAMA 25 ŞUBATTA BAŞLAYACAK
Uygulamada risk temelli yaklaşım çerçevesinde müşteriden, transferin tarafları hakkında ilave bilgi ve belge talep edilecek. Yeterli bilgi elde edilememesi durumunda transferin gerçekleştirilmemesi veya söz konusu finansal kuruluşla yapılan işlemlerin sınırlandırılması ya da iş ilişkisine son verilmesi hususları göz önünde bulundurulacak. Uygulama 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren başlayacak.
MALVARLIĞININ DONDURULMASINI KAPSAYACAK
Kripto varlık transferlerine ilişkin düzenleme ayrıca Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğe de eklendi. Buna göre; kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurum politikası; malvarlığının dondurulması kararlarının ihlali, uygulanmaması ve bunlardan kaçınılması risklerine yönelik olarak riskin tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve azaltılmasına yönelik çalışmalar ile söz konusu yaptırımların uygulanmasına yönelik gelişmiş kontrolleri de kapsayacak.
Bu çerçevede, elektronik transfer ile kripto varlık transfer mesajlarında yer alan gönderici ve alıcı bilgileri ayrıca dikkate alınacak. Finansal kuruluşların kripto varlık hizmet sağlayıcılarla iş ilişkisi tesisinde tutar ve işlem sayısı sınırı belirlemeye yönelik uygun tedbirler alınacak. Bu iş ilişkilerinin tesisi üst seviyedeki görevlinin onayına bağlanacak.
MASAK'A BAŞVURU
Sabah'ın haberine göre; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) elektronik tebligat sistemine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte de paralel düzenlemeler yapıldı. MASAK tarafından terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında yasa çerçevesinde yapılacak tebligatların kapsamına kripto varlık hizmet sağlayıcılar da dahil edildi.
Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürüten ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuranlardan SPK tarafından faaliyette bulunduğu ilan edilenler, 1 ay içinde hesap açılması için MASAK'a başvuru yapacaklar.