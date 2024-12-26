Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile 8 yılda 2,5 milyarlık tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden 2024 yılında 1 milyon 473 bin, açıldığı tarihten bugüne kadar ise 10 milyon 19 bin aracın geçtiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "8 yılda akaryakıttan ve zamandan toplam 2,5 milyar lira tasarruf sağladık." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni 26 Aralık 2016 yılında hizmete açtıklarını anımsatarak, tünelin 8 yıldır İç Anadolu'yu ve Batı Karadeniz'i birbirine bağlayan Ilgaz Dağı'nda hızlı ve güvenli bir ulaşım sağladığını kaydetti.