Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile 8 yılda 2,5 milyarlık tasarruf
Kastamonu'da 8 yıl önce açılan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden bugüne kadar 10 milyon 19 bin araç geçerken, 8 yılda tünel sayesinde sağlanan tasarruf miktarı 2,5 milyar TL oldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden 2024 yılında 1 milyon 473 bin, açıldığı tarihten bugüne kadar ise 10 milyon 19 bin aracın geçtiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "8 yılda akaryakıttan ve zamandan toplam 2,5 milyar lira tasarruf sağladık." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni 26 Aralık 2016 yılında hizmete açtıklarını anımsatarak, tünelin 8 yıldır İç Anadolu'yu ve Batı Karadeniz'i birbirine bağlayan Ilgaz Dağı'nda hızlı ve güvenli bir ulaşım sağladığını kaydetti.
ILGAZ 15 TEMMUZ İSTİKLAL TÜNELİ'NDEN 8 YILDA 10 MİLYON 19 BİN ARAÇ GEÇTİ
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin Türkiye'de hayata geçirilen en önemli ulaştırma projelerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Ilgaz Dağı'nda inşa ettiğimiz 5 bin 488 metre ve 5 bin 480 metrelik çift tüplü tünel ile daha önce 34 dakika süren 17 kilometrelik Ilgaz Dağı geçişini 5,6 kilometre kısaltarak 8 dakikaya, 2,5 saat süren Kastamonu-Çankırı arasını da 1,5 saate düşürdük. Ülkemizin ulaşım ağının kritik noktalarında yer alan güzergahta hizmete aldığımız Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni 2024 yılında 1 milyon 473 bin, açıldığı tarihten bugüne kadar ise 10 milyon 19 bin araç kullandı." ifadelerini kullandı.
ILGAZ DAĞI SÜRÜCÜLERİN KORKULU RÜYASI OLMAKTAN ÇIKTI
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen bin 875 metre yükseklikteki Ilgaz Dağı'nın sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktığının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Tünelimizin hizmete girmesinden önce sürücülerimizin bu güzergahta yaşadığı zorluklar tarihe karıştı. Bin 850 metre olan eski yol kotunu bin 390 metreye indirerek yüksek standartlı ve güvenli ulaşım imkanını sağladık." dedi.
"8 YILDA 2,5 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLADIK"
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile 8 yılda akaryakıttan ve zamandan toplamda 2,5 milyar lira tasarruf sağlandığının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Çevreye zarar veren karbon emisyonunu ise 37 bin ton azalttık." şeklinde konuştu.
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