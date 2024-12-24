TL bölgesel ticaretin yeni yıldızı! Sınırsız ticaret dönemi başladı

Komşularla ısınan ilişkiler ‘Sınırsız ticaret’ dönemini başlattı ( AHABER ARŞİV)

Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre Özellikle gıda, tekstil, yapı malzemeleri ve enerji gibi sektörlerde artan ticaret hacmi, Türkiye'nin komşu ülkelerle ekonomik bağlarını daha da güçlendiriyor. Bu hareketlilikte Türk Lirası (TL) ise kilit bir rol oynuyor. Suriye'nin inşaat, enerji ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmaları, an itibatıyla TL kullanarak ticaretini yapıyor.

Suriye'de halk, günlük alışverişlerinde giderek daha fazla TL kullanıyor. Türk sınırına yakın bölgelerde TL, birçok pazarda temel alışveriş birimi olarak kabul ediliyor. Örneğin, un, şeker, çimento gibi temel ürünlerin ticareti TL üzerinden yapılıyor. Yerel tüccarlar, kur dalgalanmalarından etkilenmeden işlem yapabilmenin TL'nin cazibesini artırdığını belirtiyor.