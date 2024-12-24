Kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düşüldü! Yüzlerce mükellef kayıt dışı çıktı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında saha denetimlerini sanayi bölgeleri ile meyve, sebze ve balık hallerindeki ürün sevkiyatlarını kapsayacak şekilde genişletti. 15 gün içinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde 68 bin 975 mükellef denetledi. Denetimlerde yüzlerce mükellefin tamamen kayıt dışı çalıştığı, çok sayıda işçinin sigorta kaydı olmadığı tespit edildi.
Bakanlıktan edinilen bilgilere göre Başkanlık, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında farklı sektör ve firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda saha denetimlerini artıran Başkanlık, organize sanayi bölgeleri (OSB) ile meyve, sebze ve balık hallerindeki ürün ve mal trafiğine odaklandı.
Gelir İdaresi, aralık ayının ilk 15 günlük döneminde OSB'ler ile meyve, sebze ve balık halleri giriş ve çıkışlarında emtia sevkiyatı yapan mükellefleri ülke genelinde eş zamanlı denetledi.
BELGE VE BEYANLAR KARŞILAŞTIRILACAK
Denetimlerde, sevkiyat yapan ticari araçlarda bulunan mallara ilişkin belgeler kontrol edildi. Bu araçlarda bulunması gereken taşıma ve sevk irsaliyesi ile irsaliyeli fatura gibi belgelerin düzenlenip düzenlenmediğine bakıldı.
Mal sevkiyatları için düzenlenen belgeler, daha sonra mükelleflerin beyanlarıyla karşılaştırılacak.
Başkanlık, 15 gün içinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde 68 bin 975 mükellefi denetledi. Denetimlerde yüzlerce mükellefin tamamen kayıt dışı çalıştığı, çok sayıda işçinin sigorta kaydı olmadığı tespit edildi. Kayıt dışı işçi çalıştıranlar hakkındaki tutanaklar, gerekli işlemlerin yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderildi.
SOSYETE PAZARI İNCELENDİ
Öte yandan Başkanlık, ülke genelinde sosyete pazarları olarak bilinen satış noktalarına yönelik de denetim gerçekleştiriyor.
Denetimler, ilk olarak Ankara Defterdarlığınca başkentte başladı. Kentte Çankaya, Keçiören, Yenimahalle ve Sincan ilçelerindeki popüler sosyete pazarları ile çarşılar denetlendi. Bu pazar ve çarşılara yönelik denetimlerde, mükellef dahi olmadan kayıt dışı satış yapanlar, belge düzenlemeyenler, kira ödemelerini bankalar üzerinden yapmayanlar ile kira gelirini beyan etmeyenlere yönelik tespitte bulunuldu.
Sosyete pazarı denetimleri, Ankara'nın ardından diğer illerde de gerçekleştirilecek.
"SAHA DENETİMLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığının saha denetimlerine aralıksız devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Ülke çapında yoğun ve yaygın saha denetimlerimizde hız kesmiyoruz. Tüm Türkiye'de aynı anda, aynı sektörde, aynı yöntem ve usullerle denetimler gerçekleştirerek vergi denetimlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırıyoruz. Vergide adalet için kayıt dışı ekonomik faaliyette bulunan ve düşük vergi beyan edenleri takip etmeye devam edeceğiz."
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